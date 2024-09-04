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ЄС має цікавий козир у рукаві: як Орбан жорстоко поплатитися за свою впертість

Даяна Швець
4 вересня 2024, 15:52оновлено 4 вересня, 16:44
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Віктор Орбан скоро дограється "грою за команду противника" і Європейський Союз може вжити цілком конкретних дій.
Орбан, флаг НАТО, флаг ЕС
Своєю позицією Орбан може догратися / Коллаж: Главред, фото: flickr, Orbán Viktor

Угорщина може поплатитися правом голосу в Європейському Союзі через поведінку прем’єр-міністра Віктора Орбана. Таке бачення ситуації висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ політолог-міжнародник, експерт Центру "Об’єднана Україна" Дмитро Левусь.

Коментуючи слова міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, що "Орбан грає за команду противника в питанні війни Росії проти України", він звернув увагу на важливий аспект.

На думку Левуся, ці слова міністра є справедливими. Важливо, що вони були сказані "без натяків, а абсолютно чітко та конкретно".

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Хто такий Віктор Орбан?

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Політолог прогнозує, що Орбан може догратися "грою за команду противника" і Європейський Союз вживе цілком конкретних дій.

"Є конкретна стаття, сьома, у договорі про Європейський Союз… Але для цього необхідно, щоб усі інші країни за це проголосували. Тому є насправді методи проти Орбана та Сіярто. І я думаю, що зараз уже все дійшло до такого моменту, оскільки й пан Боррель теж говорить такі конкретні речі про те, що відбувається, що прецедент буде створено, так, я думаю, що це цілком можливо. Тим більше, що вже й обходили неодноразово ось ці угорські обмеження там із різних питань", — сказав Левусь.

Левусь звертає увагу, що Орбан не оцінює ситуацію логічно і переоцінює свої можливості допомоги Україні та її вступу до Євросоюз. Річ у тім, що ЄС має козир в рукаві – фінансові важелі впливу на Угорщину.

Позиція Орбана щодо України

Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні.

Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами.

У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію".

"Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Левусь зазначив, що поки в Європейському Союзі не дуже хочуть застосовувати жорсткі методи.

"Але ось відчуття того, що якщо не буде відповідної реакції, то ця тенденція може продовжитися, воно, звісно ж, є. І саме тому багато в чому зараз я думаю, що посилення однозначно відбудеться. Щодо позбавлення права голосу — це цілком реально. До речі сказати, точно так само, як, насправді, певні обмеження в межах Шенгенського простору. Тобто ми бачили вже приклади, коли країни, які вступали до Європейського Союзу, спочатку входили до Шенгенського простору, як Румунія з Болгарією, а потім за кілька місяців там було запроваджено обмеження. І от якщо Угорщина продовжить свої фокуси з приводу завезення росіян, які нібито їй дуже потрібні, щоб будувати атомну електростанцію, то в Європейському Союзі є така практика виставляння на кордонах прикордонних постів, які перевіряють в’їзд. І хто знає, можливо, і питання з Шенгенською зоною теж порушуватиметься", — вважає політолог.

Реакція Євросоюзу на політику Віктора Орбана

Нещодавно стало відомо, що лише одна країна ЄС не підтримує ідею перемоги України у війні. Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен заявила, що в Європейському Союзі практично одностайно прийнята згода щодо цього і Європа ніколи раніше не була настільки об'єднаною, як зараз, попри внутрішні дискусії.

Що цікаво, через політику Орбана в ЄС можливий бойкот. У столицях країн-членів Євросоюзу спостерігають за наступними кроками Орбана, щоб ухвалити рішення щодо участі в самітах Євросоюзу і політичної спільноти ЄС.

У липні Єврокомісія дала Орбану "ляпаса" за братання з Путіним і озвучила санкції проти премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який, уже головуючи у Раді Європи, здійснив низку вояжів у Росію та Китай.

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