"Вишеградська четвірка" "спалахнула" через Україну: Орбан відзначився дивною заявою

Орбан сказав, що не хотів би мати спільний кордон з Росією.

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Між іноземними лідерами виникла дискусія про Україну і Путіна / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Лідери "Вишеградської четвірки" розійшлися у думках щодо війни в Україні, між премʼєрами - після саміту у Празі 27 лютого - спалахнула суперечка.

Як пише ČTK, під час зустрічі польський премʼєр Дональд Туск назвав президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем, бо, за його словами, немає сумнівів, хто є агресором, а хто - жертвою.

Тоді як глави урядів Словаччини та Угорщини були щодо цього "обережнішими", зауважує видання. Наприклад, Віктор Орбан з цим твердженням не погодився, відповівши, що це "буде визначатися вже після війни".

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Що таке Вишеградська четвірка Вишеградська четвірка - угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. З'явилась унаслідок зустрічі президентів Польщі Леха Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела та прем'єра Угорщини Йожефа Анталла 15 лютого 1991 року в угорському місті Вишеград, після ухвалення Вишеградської декларації. Головною метою була названа інтеграція до євроатлантичних структур. Місто, у якому проходила зустріч, у часи пізнього Середньовіччя двічі приймало з'їзди монархів Центрально-Східної Європи. Однією з цілей першого з'їзду (1335) було спільне протистояння претензіям західних сусідів. Водночас спільність цілей закордонної політики, спільність історичного досвіду та географічна близькість спричинили появу нового регіонального утворення, названого після розпаду Чехословаччини Вишеградською четвіркою (Чехія і Словаччина), повідомляє Вікіпедія.

І премʼєр Польщі Дональд Туск, і премʼєр Чехії Петр Фіала відкинули заклики до "якнайшвидших" переговорів.

Telex, своєю чергою, доповнює, що Орбан ще раз повторив про неспроможність України виграти у війні, і що ця війна обовʼязково закінчиться переговорами.

Водночас угорський премʼєр зазначив, що для його країни є "національним інтересом і найбільш важливим питанням нацбезпеки" не мати спільного кордону з Росією, тому що про такі періоди в історії "є погані спогади".

Саміт "Вишеградської четвірки"

У вівторок, 27 лютого, у Празі відбувся черговий саміт "Вишеградської четвірки". Премʼєр Чехії Петр Фіала назвав його "важливим" для вирішення і обговорення центральноєвропейських питань.

Однак напередодні саміту місцеві активісти висловили протест проти запрошення Віктора Орбана і Роберта Фіцо до Праги. Дехто з них тримав у руках плакат з написом "Вишеград мертвий", "Фіцо, їдь додому у Росію", "Фіцо + Орбан – боягузливі поплічники Путіна" тощо.

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