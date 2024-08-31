Баба Яга проти: лише одна країна ЄС не підтримує ідею перемоги України у війні

Перемога України є безальтернативним розвитком події для більшості членів ЄС, адже йдеться про перемогу не лише України.

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У Данії натякнули, що Орбан єдиний в ЄС, хто виступає проти перемоги України / Колаж: Главред, фото: pixabay, Orbán Viktor, Вікіпедія

Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен вважає, що Україна повинна перемогти у війні проти країни-агресора Росії. Про це вона сказала під час конференції GLOBSEC.

"Немає альтернативи тому, щоби Україна перемогла у війні. Бо якщо перемагає Росія – поразки зазнає не тільки Україна, а й усі ми", – переконана Фредеріксен.

Вона зауважила, що в Європейському Союзі практично одностайно прийнята згода щодо цього і Європа ніколи раніше не була настільки об'єднаною, як зараз, попри внутрішні дискусії.

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"Йдеться не про те, що 12 за один варіант, 15 за інший. Ні, йдеться про 26 проти одного. Тобто одна країна проти всієї Європи", – заявила вона, ймовірно, маючи на увазі опозиційні настрої прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Фредеріксен наголосила, що зараз ситуація досить небезпечна, тому закликає усіх, хто не підтримує належним чином перемогу України, зрозуміти реальний стан справ.

Хто така Метте Фредериксен? Метте Фредериксен - головиня уряду в Данії, який здійснює виконавчу владу в країні. Призначена королем Данії з 2019 року на посаді, лідерка Соціал-демократів з 2015, пише Вікіпедія.

Позиція ЄС та країн-членів щодо війни в Україні

Нещодавно глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель провів розмову із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області. Як результат обговорення, Боррель озвучив, що європейська спільнота підтримує дії ЗСУ та боротьбу українського народу.

Напередодні стало відомо, що Єврокомісія створила спеціальну групу для підготовки до можливого повернення Дональда Трампа в Білий дім. Група розробляє стратегію на випадок різкої зміни позиції Вашингтона з питань вільної торгівлі та підтримки України.

Нагадаємо, скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв про те, що Україна нібито не стане членом НАТО або ЄС, тому що "у нас, європейців, не вистачить грошей".

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