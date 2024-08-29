Угорщина догралась: через політику Орбана в ЄС можливий бойкот

Лідери принаймні декількох країн ЄС розглядають можливість влаштувати бойкот самітам ЄС та Європейської політичної спільноти в Будапешті. Причиною таких роздумів стали дії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Як повідомляє VSquare з посиланням на неназваних європейських дипломатів, у столицях країн-членів Євросоюзу спостерігають за наступними кроками Орбана, щоб ухвалити рішення щодо участі в самітах Євросоюзу і політичної спільноти ЄС.
Видання припускає, що серед членів союзу, які можуть влаштувати бойкот є нордичні країни, країни Балтії, які вже зменшили представництво на подібних заходах під час угорського головування в Раді Євросоюзу.
"Є також припущення, що Польща і навіть Чехія можуть бойкотувати принаймні неформальний саміт ЄС", – йдеться в статті.
Остаточне рішення, за припущенням джерел видання, буде прийматися країнами на основі подальших дій і рішень Орбана в контексті України та країни-агресора Росії, зокрема щодо самопроголошеної "мирної місії".
Що таке VSquare?
VSquare - регіональне видання, що публікує розслідування міжнародній англомовній аудиторії, що створене навесні 2017 року групою незалежних журналістів-розслідувачів із чотирьох країн Вишеградської групи, йдеться в описі на сайті.
Реакція Євросоюзу на політику Віктора Орбана
Нагадаємо, у липні Єврокомісія озвучила санкції проти премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який, уже головуючи у Раді Європи, здійснив низку вояжів у Росію та Китай.
Напередодні високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель різко розкритикував як так звану мирну місію прем'єр-міністра Угорщини.
Раніше повідомлялося, що Міністри закордонних справ країн Європейського союзу можуть продемонструвати своє невдоволення неузгодженою зовнішньополітичною діяльністю Віктора Орбана шляхом ігнорування саміту очільників МЗС.
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