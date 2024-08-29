УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Угорщина догралась: через політику Орбана в ЄС можливий бойкот

Анна Косик
29 серпня 2024, 22:48
118
Вже декілька європейських лідерів готові бойкотувати саміти, що відбудуться у листопаді.
Орбан, Евросоюз
Європейським лідерам вривається терпець через дії Орбана / Колаж: Главред, фото: European Commission, Orbán Viktor

Лідери принаймні декількох країн ЄС розглядають можливість влаштувати бойкот самітам ЄС та Європейської політичної спільноти в Будапешті. Причиною таких роздумів стали дії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Як повідомляє VSquare з посиланням на неназваних європейських дипломатів, у столицях країн-членів Євросоюзу спостерігають за наступними кроками Орбана, щоб ухвалити рішення щодо участі в самітах Євросоюзу і політичної спільноти ЄС.

Видання припускає, що серед членів союзу, які можуть влаштувати бойкот є нордичні країни, країни Балтії, які вже зменшили представництво на подібних заходах під час угорського головування в Раді Євросоюзу.

відео дня

"Є також припущення, що Польща і навіть Чехія можуть бойкотувати принаймні неформальний саміт ЄС", – йдеться в статті.

Остаточне рішення, за припущенням джерел видання, буде прийматися країнами на основі подальших дій і рішень Орбана в контексті України та країни-агресора Росії, зокрема щодо самопроголошеної "мирної місії".

Що таке VSquare?

VSquare - регіональне видання, що публікує розслідування міжнародній англомовній аудиторії, що створене навесні 2017 року групою незалежних журналістів-розслідувачів із чотирьох країн Вишеградської групи, йдеться в описі на сайті.

Реакція Євросоюзу на політику Віктора Орбана

Нагадаємо, у липні Єврокомісія озвучила санкції проти премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який, уже головуючи у Раді Європи, здійснив низку вояжів у Росію та Китай.

Напередодні високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель різко розкритикував як так звану мирну місію прем'єр-міністра Угорщини.

Раніше повідомлялося, що Міністри закордонних справ країн Європейського союзу можуть продемонструвати своє невдоволення неузгодженою зовнішньополітичною діяльністю Віктора Орбана шляхом ігнорування саміту очільників МЗС.
Читайте також про політику Угорщини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз Угорщина саміт ЄС Віктор Орбан
Реклама

Головне за день

"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

22:50 Україна
Катастрофа F-16 ЗСУ: західні ЗМІ дізналися про версію з "дружнім вогнем"

Катастрофа F-16 ЗСУ: західні ЗМІ дізналися про версію з "дружнім вогнем"

22:03 Україна
Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

19:34 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни рвуть і метають: брати Меладзе вперше показали свою громадянську позицію 53389

Росіяни рвуть і метають: брати Меладзе вперше показали свою громадянську позицію

На Сонці нові спалахи: Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря 27448

На Сонці нові спалахи: Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря

Говорити не може, їсть через шприц : що відбувається в житті путіністки Олени Воробей 5325

"Говорити не може, їсть через шприц": що відбувається в житті путіністки Олени Воробей

Вийде ідеально насичений смак: відомий кухар розкрив секрет, як квасити капусту 3967

Вийде ідеально насичений смак: відомий кухар розкрив секрет, як квасити капусту

Останні новини

00:08

Доторкнувся до легенди: Потап засвітився в компанії світових знаменитостей

29 серпня, четвер
23:31

Жодних перемовин не може бути: опозиціонер РФ заявив про війну в Україні

23:27

Дьомін уперше розкрив правду про роман із Мішиною: "Чому зникла раптово?"

22:50

"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

22:48

Угорщина догралась: через політику Орбана в ЄС можливий бойкот

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:42

Кремль може відвернутись від Курської області в обмін на війну в Україні

22:06

Новий член сім'ї: Дзідзьо здивував шанувальників поповненням

22:05

Командувачі НАТО таємно зустрілись у Дрездені: українці також були присутні

22:04

"Покласти край війні": Україна має використовувати F-16, де це потрібно - Павел

Реклама
22:03

Катастрофа F-16 ЗСУ: західні ЗМІ дізналися про версію з "дружнім вогнем"

21:20

Катастрофа для Путіна: в МЗС Швеції зробили гучну заяву про "Курську операцію"

21:12

Путіну світить арешт за ордером МКС: у Кремлі анонсували несподіваний візит

20:51

Як позбутися слимаків: топ-5 креативних рішень для садівників

20:10

Путін може просити про мир: британський аналітик назвав умову

20:08

Урожаю можна й не побачити: рослини, які не можна садити біля малини

19:34

Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

19:27

"Смартгодинник" для садів і виноградників: вчені розробили знахідку для врожаю

19:25

Аварія F-16 ЗСУ: у CNN дізналися ім'я загиблого українського пілота

19:13

У Німеччині звинуватили Путіна у підготовці нової "холодної війни" проти України

19:10

Ракета-дрон "Паляниця" нищить ворогівПогляд

Реклама
18:32

Ціною всього 300 доларів: експерти перерахували найкращі бюджетні смартфони

18:31

"Ми не воюємо з РФ": Рим не дозволяє ЗСУ бити італійською зброєю по Росії

18:30

Світла буде більше: графік вимкнення електроенергії на 30 серпня

18:10

Зірка "Слуги народу" розповів про знущання в поліції: "Били мене"

18:06

Дуже жорсткі бої: Сирський назвав "найгарячіші" точки фронту на сході

18:06

В Україні розбився F-16: що відомо про катастрофу - WSJ

17:57

"Авіація РФ під загрозою знищення": експерт розкрив переваги ракети-дрона "Паляниця"

17:49

Оригінальніше і дешевше, ніж квіти: що подарувати вчителю на 1 вересня

17:39

Володарка найширшого язика в світі: як виглядає жінка-рекордсменка

17:28

Лише люди з високим IQ знайдуть жирафу за 7 секунд: непроста загадка для кмітливців

17:12

Шоу, де гумор та імпровізація вирішують все: на ТЕТ прем’єра нового проєкту "Батли"Відео

17:05

Загроза для міст-стотисячників: у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська

17:02

Попри позицію США: в ЄС заявили про допомогу Україні коштом доходів від росактивів

16:52

Потрібен інший підхід: військовий розповів, як можна перемогти Росію

16:48

В США чоловік отримав штраф за надування мильних бульбашок: в чому причина

16:36

"Завдання реалізовуються": Зеленський терміново скликав на нараду військових

16:26

Чого дуже сильно бояться миші - хитрощі, які реально допомагають

16:16

ЗСУ можуть використовувати F-16 для ударів по РФ: гучна заява ЗС Нідерландів

16:14

Подоляк назвав три причини, чому переговори із РФ зараз неможливі: коли це може статись

16:12

Світло раптово почало пропадати: у багатьох областях ввели аварійні графіки

Реклама
16:10

Сергій Притула готується до нового весілля - що сталося між ним та дружиною

16:08

Повзуча окупація: відомо, що може стабілізувати фронт біля Покровська

15:51

Вдягається в лахміття, харчується на смітнику: хто найдивніший мільйонер в світі

15:38

В Уряді підтвердили впровадження економічного бронювання: критерії та дата

15:31

Оцінку діям Кудрицького із захисту підстанцій мають дати правоохоронці - Корольчук

15:19

Прорив у можливостях: що відомо про нову балістику для ЗСУ - The War Zone

14:42

Як зробити скріншот екрана на ноутбуці: три прості, але дієві порадиВідео

14:36

Жахливі наслідки обстрілу: в Україні порушено роботу 4-х енергоблоків АЕС - МАГАТЕ

14:14

"Бої дуже важкі": в DeepState оцінили загрозу оточення Торецька

13:58

Церковне свято 30 серпня: що заборонено робити у день трьох святих

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти