'Час працює на Росію': Орбан видав нову скандальну заяву про війну в Україні

Якби Дональд Трамп залишався при владі в Білому домі, то війни могло б не статися, заявив угорський прем'єр.

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Орбан заявив, що Трамп - "єдиний шанс на мир в Україні" / Колаж: Главред, фото: facebook.com / Viktor Orban, УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сподівається на повернення Дональда Трампа на посаду президента США. Він вважає це "єдиним серйозним шансом" для припинення війни РФ в Україні. Таку думку висловив угорський прем'єр на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині, пише Mandiner.

"Єдиний серйозний шанс на мир - якщо він (Трамп - ред.) зможе повернутися й укласти мир. Інакше війна між Україною та Росією буде затяжною", - заявив Орбан.

Також очільник угорського уряду стверджує, що якби Трамп був при владі, то війни в Україні нібито не було б.

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"Якби він був президентом, коли почалася війна в україні, то сьогодні війни не було б, і єдиний серйозний шанс на мир є, якщо він знову стане президентом", - додав антиукраїнський політик.

За його словами, з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас Орбан стверджує, що час у війні зараз нібито "працює на Росію".

"Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію і що продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Скандальні заяви Орбана

Нагадаємо, 27 лютого після саміту у Празі антиукраїнський прем'єр Угорщини Віктор Орбан підкреслив неспроможність України перемогти у війні та вважає, що вона обов'язково закінчиться переговорами. Водночас він заявив, що не мати спільного кордону з Росією є "національним інтересом" і "найважливішим питання національної безпеки", оскільки історія має "погані спогади" про такі періоди.

Як повідомляв Главред, Угорщина обрала ворожу позицію стосовно України у контексті війни з Росією. Угорський прем'єр Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи й вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

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