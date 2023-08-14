Путін злякався мобілізації, ЗСУ до можуть прорватися на півдні - The Times

Україна перемагає окупаційні війська країни-агресора Росії, проте війна не завершиться у 2023 році, вважає британський політолог Марк Галеотті.

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Путін переніс мобілізацію через страх, а Україна навесні 2024 року отримає ще більше зброї від Заходу - аналітик / Колаж: Главред, фото: 3-тя ОШБ, скріншот YouTube

Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін відклав проведення нової хвилі мобілізації до зими, оскільки побоюється зростання невдоволення серед населення на тлі регіональних виборів у вересні. Україна перемагає у війні: ЗСУ можуть до листопада прорватися на півдні, але війна в поточному році навряд чи завершиться.

Британське видання The Times опублікувало матеріал, в якому політолог Марк Галеотті поділився своєю точкою зору про ситуацію у війні Росії проти України. На його думку, Путін вирішив не проводити мобілізацію восени, оскільки побоюється обурення серед населення.

Путін злякався мобілізації восени

Політолог вважає, що Путін сумнівається в тому, чи проводити нову хвилю мобілізації. Російські військові дотримуються точки зору, згідно з якою Москва повинна оголосити нову кампанію, проте політичне оточення переконало главу Кремля в недоцільності проведення мобілізації восени через регіональні вибори. Непопулярний крок може призвести до невдоволення населення.

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Як стверджує Галеотті, Путіна, швидше за все, не турбує той факт, що в такому випадку час на підготовку нових окупантів скоротиться, адже для нього головне, щоб не похитнулися позиції всередині РФ.

Україна перемагає, але війна у 2023-му не закінчиться

Крім того, Галеотті вважає, що війна триватиме довше, ніж передбачалося. Однак Україна має можливості найближчими місяцями здійснити прорив на півдні.

"Хоча український контрнаступ пішов не зовсім за планом, це не означає, що він провалився. Є звільнені території, а російські війська сильно виснажені. Ще є місяць або два і до листопада Україна може зробити прорив на південному фронті", - вважає Галлеотті.

За його словами, Україна утримує ініціативу на фронті і виграє війну, але перспективи встановлення миру поки що туманні.

"Проблема в тому, що жодна зі сторін не готова до перемовин. Київ вважає, що буде краще вести перемовини, коли він звільнить більше територій і блокує Крим. Росія впевнена, що витримає контрнаступ цього року, і сподівається на припинення західної допомоги Україні. Тому стає все більш очевидно, що ця війна триватиме і в наступному році", - пояснив ситуацію Галеотті.

Також він додав, що Україна навесні 2024 року повинна отримати ще більше західної зброї, і, можливо, навіть винищувачі F-16. Тому можна сподіватися на наступні успіхи Києва на полі бою.

"Все залежить від того, чи зможуть українці боротися так довго і чи зможе Захід підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. У будь-якому випадку перспективи у Києва виглядають краще, ніж у Москви. Але всі, хто сподівався на завершення війни в цьому році, швидше за все, будуть розчаровані", - підкреслив Марк Галеотті.

Контрнаступ ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що ЗСУ успішно контратакують на Запоріжжі і зуміли прорватися і закріпитися на нових рубежах. Зокрема, армії вдалося добитися часткового успіху в районі Работіно.

Журналісти The Wall Street Journal опублікували статтю, в якій йдеться про те, що союзники готують Україну до нового контрнаступу. Як сказано в матеріалі, на Заході готуються до весняного наступу ЗСУ в 2024 році.

В Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ просунулися вперед на двох ділянках фронту. За даними американських аналітиків, українські війська досягли просування на заході Донецької - сході Запорізької областей і в західній частині Запорізької області.

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