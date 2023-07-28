Ердоган може "виторгувати" тристоронній формат: експерт спрогнозував долю зернової угоди

Якщо Путін і Ердоган домовляться, то Туреччина буде знімати оренду із зернового коридору, а Росія отримає якісь бонуси від Туреччини.

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Олексій Кущ розповів про перспективи відновлення зернової ініціативи / Колаж: Главред, фото: facebook, скріншот

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про те, що зернова угода функціонуватиме в тристоронньому форматі Україна - Туреччина - ООН. Про це в інтерв'ю Главреду розповів економічний експерт Олексій Кущ.

"Є шанс, що ситуація може змінитися в серпні цього року після зустрічі Путіна з Ердоганом. На зустрічі з Путіним Ердоган може виторгувати функціонування угоди в тристоронньому форматі Україна - Туреччина - ООН. Росії просто буде за замовчуванням – брати участь не буде, але і втручатися теж не буде. Ну, і сам зерновий коридор перебуватиме під захистом турецького ВМФ", - припустив Кисельов.

При цьому, за його словами, прогнозувати, що Росія отримає натомість, складно.

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"Теоретично можна припустити, що Туреччина може запропонувати РФ свої послуги як газового хаба, більш лояльний фінансовий моніторинг своїх банків щодо російських компаній і російських капіталів, допомоги в експорті мінеральних добрив. Можливо, поставки якихось товарів, які Росії необхідні зараз. Тобто предмет для переговорів є. Там може бути два варіанти – або домовляться, або ні", - вважає експерт.

Якщо Путін і Ердоган домовляться, то Туреччина буде знімати оренду з зернового коридору, як це вона робила раніше, і зароблятиме кілька мільярдів доларів на рік на супроводі судів і охорони зернового коридору, а Росія отримає якісь свої бонуси від Туреччини.

"Якщо не домовляться, то Ердоган може піти на підняття ставок – ескалювати ситуацію та спробувати забезпечити охорону зернового коридору в односторонньому порядку. Туреччина дуже багато інвестувала в своє політичне домінування в Чорному морі, зокрема і у флот. А будь-які політичні інвестиції повинні приносити геополітичний прибуток. Тому Ердоган може піти на підняття ставок, не дарма турецький флот рік тренувався супроводжувати зернові судна.

У цьому випадку Росії доведеться або атакувати зерновий коридор, або змиритися з цим", - сказав Кисельов.

Якщо РФ атакує зерновий коридор, це означатиме удар у відповідь від Туреччини.

"З урахуванням балансу сил, російський флот явно поступається турецькому. Не атакувати – значить отримати критику всередині РФ. Тому ситуація в найближчий місяць буде динамічною", - резюмував експерт.

Хто такий Олексій Кущ? Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

РФ вийшла із зернової угоди

РФ вийшла із зернової угоди в односторонньому порядку. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, щойно частина домовленостей, що стосується Москви, буде виконана".

19 липня стало відомо, що Росія погрожує всім судам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядатимуть усі судна, які прямуватимуть до чорноморських портів України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 21 липня Україна вважатиме всі кораблі, що прямують до російських портів і портів на окупованих територіях, такими, що перевозять військові вантажі.

Тим часом у Європейської комісії зараз відсутнє фінансування для покриття додаткових транспортних витрат для транзиту агропродукції з України після того, як країна-агресор Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди та почала обстрілювати порти.

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