Путін може приїхати до Туреччини наприкінці серпня - Hurriyet

Про можливий візит Путіна до Туреччини та його терміни повідомили в контексті порядку денного зустрічі турецького уряду, яка запланована на 7 серпня.

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Путін може зустрітися з Ердоганом в кінці серпня / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін може приїхати до Туреччини в кінці серпня.

Турецьке видання Hurriyet згадало про можливий візит Путіна та його терміни в контексті повідомлення про порядок зустрічі турецького уряду, яка запланована на 7 серпня. Вона пройде під головуванням президента Таїпа Ердогана.

"Буде оцінюватися можливий візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини в кінці цього місяця", - йдеться у статті.

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Поїздка Путіна до Туреччини і зернова угода

Президент Туреччини Ердоган і російський диктатор Путін провели телефонну розмову 2 серпня, під час якої домовилися про візит президента Росії до Туреччини.

Крім того, турецький лідер у розмові з російським диктатором наголосив на важливості уникнення ескалації у війні проти України та важливості "зернової угоди", яку Ердоган розглядає як "міст миру".

Економічний експерт Олексій Кущ припустив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про те, що зернова угода функціонуватиме в тристоронньому форматі Україна - Туреччина - ООН.

17 липня стало відомо, що РФ вийшла із зернової угоди в односторонньому порядку. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, щойно частина домовленостей, що стосується Москви, буде виконана".

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