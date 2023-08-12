Путін залишився без надприбутку: у Росії потужно впав рубль

Директор агресора РФ Путін більше не отримує прибутку від зростання цін на нафту, вважає аналітик вашингтонського Міжнародного інституту фінансів Робін Брукс.

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Путін залишився без надприбутків від високих цін на нафту / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

На території країни-окупанта Росії впав рубль. 1 долар тепер коштує 99 рублів. Девальвація рубля стала максимальною за 1,5 роки повномасштабної війни проти України. Причому це відбувається в ситуації, коли зростають ціни на нафту. Режим Путіна більше не отримує значних доходів при її подорожчанні.

Аналітик вашингтонського Міжнародного інституту фінансів Робін Брукс у своєму Twitter-акаунті зазначив, що в умовах санкцій підвищення цін на нафту більше не вказує на збільшення доходів кремлівського режиму.

Вчений показав графік, на якому помітно, як падає рубль на тлі зростання ціни на нафту.

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Як падає рубль на тлі зростання цін на нафту:

Зростання цін на нафту більше не на користь Росії через нові міжнародні санкції - аналітик / twitter.com/RobinBrooksIIF

На думку аналітика, тут спрацювало обмеження ціни на нафту, яке міжнародне співтовариство впровадило, щоб знизити можливості Росії фінансувати війну.

"Таке відокремлення дуже незвично і є найкращим доказом того, що обмеження ціни на нафту від "Групи семи" працює. Путін не отримує великих надходжень від зростання цін на нафту, як це було у 2022 році", - зазначив Брукс.

Примітно, що через обмеження з боку Центробанку, рубль став неконвертованою валютою. Паралельно циркулюють декілька курсів.

Чому рубль став слабким

На думку аналітиків американського агентства Bloomberg, рубль ослаб через суттєве погіршення умов зовнішньої торгівлі і міжнародних санкцій.

Зокрема, доходи великих експортерів РФ у липні 2023 року склали 6,9 мільярдів доларів. Минулого року за той же період вони отримали 16,8 мільярдів доларів США. Ситуація серйозно вдарила по російській економіці, оскільки звідти Росія отримує тверду валюту.

Крім того, на падінні російської національної валюти позначився і відтік капіталу.

Домогосподарства розмістили в іноземних банках близько 40 мільярдів доларів. Такі дії мотивовані тим, що розміщення коштів в рублях не виправдало очікувань, а банки РФ взагалі відрізали від глобальних платіжних систем.

Віддають перевагу закордонним банкам і фізичні особи. Росіяни в червні 2023-го року розмістили там 66 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше російський пропагандист Володимир Соловйов влаштував істерику через ситуацію з рублем у РФ. Також він вважає, що інфляція в країні і зростання цін на споживчі товари буде якраз до президентських виборів.

"Скажіть, будь ласка, а ви не помічаєте, який зараз у нас курс в країні? Скажіть, ви хоч один запит в Центробанк відправили? Люди прийшли і пояснили, що в країні відбувається? Що таке сталося, що такий курс?" - підкреслив пропагандист.

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