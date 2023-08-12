У РФ принизили Путіна: масово продають "нагороди" диктатора за Кримський міст

Причиною стає крайня бідність росіян, адже вони шукають будь-які шляхи поправити своє матеріальне становище.

https://glavred.net/world/v-rf-unizili-putina-massovo-prodayut-nagrady-diktatora-za-krymskiy-most-10492777.html Посилання скопійоване

У РФ продають "медалі" Володимира Путіна за Кримський міст / Фото: УНІАН / скріншот

У РФ на сайтах оголошень почали масово з'являтися повідомлення про продаж "медалей" за будівництво Кримського мосту.

Продавці хочуть отримати за них від 10 тисяч до мільйона рублів. Як пише Лента.ру, нерідко причиною стає крайня бідність росіян і вони шукають будь-які шляхи поправити своє матеріальне становище.

Як розповів чоловік з Краснодарського краю, який вказав ціну в 450 тисяч рублів за "медаль", у нього виникли фінансові проблеми. Він кілька років тому працював будівельником незаконної переправи через Керченську протоку. За його словами, вартість він вибрав, орієнтуючись на суми в схожих оголошеннях.

відео дня

Ще один учасник незаконного будівництва хоче отримати за свою медаль 300 тисяч рублів. За його словами, в таку вартість він суб'єктивно оцінює нагороду. Чоловік додав, що по оголошенню телефонують рідко.

Одна з найвищих цін на медаль в опублікованих оголошеннях — 900 тисяч рублів. Продавець з Пензенської області розповів, що три роки працював на незаконному будівництві споруди.

"Та просто не бачу в цьому сенсу — зберігати її. Не вистачає на життя, потрібно більше", - сказав він.

За його словами, нібито в Москві подібну "нагороду" від Путіна продали за п'ять мільйонів рублів, а в Нижньому Новгороді, мовляв, за три мільйони.

Раніше повідомлялося, що Кримський міст весь у диму, окупанти зупинили рух транспорту. Очевидці в соцмережах повідомляють, що вони чули вибухи. При цьому з оприлюднених в мережі фото і відео видно, що дим піднімається з декількох різних місць моста.

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту прогриміли вибухи і впав проліт. "Глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух – сталася НП в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Більше новин: