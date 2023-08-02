Путін вирушить у Туреччину: обговорять деталі 'зернової угоди'

За словами Ердогана, ціни на зерно, які протягом дії "зернової угоди" знизилися на 23%, за останні два тижні зросли на 15%.

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Путін поїде до Туреччини / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Президент Туреччини Ердоган та російський диктатор Путін провели телефонну розмову 2 серпня, під час якої і домовилися про візит президента Росії до Туреччини.

Окрім того, турецький лідер у розмові з російським диктатором наголосив на важливості уникнення ескалації у війні проти України та на важливості "зернової угоди", яку Ердоган розглядає як "міст миру", передає турецьке видання Hürriyet.

Видання також інформує, що президент Туреччини вказав, що тривала бездіяльність Чорноморської ініціативи не відповідає нічиїм інтересам, і найбільшої шкоди зазнають країни з низьким рівнем доходу, які потребують зерна. За словами Ердогана, ціни на зерно, які протягом дії "зернової угоди" знизилися на 23%, за останні два тижні зросли на 15%.

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Ердоган наголосив, що Туреччина докладатиме зусиль для подовження "зернової угоди".

За інформацією турецьких ЗМІ, "зернова угода" буде на порядку денному під час зустрічі Ердогана з Путіним.

Зернова угода

Нагадаємо, що 17 липня Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

У Китаї хочуть співпрацювати та продовжити "зернову угоду". Також Пекін висловив готовність співпрацювати зі сторонами у переговорах щодо подовження угоди.

Росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси. Окупанти зробили спробу атакувати південні регіони. Знову акцент зміщується в бік зернового коридору.

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