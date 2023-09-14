Експерт спрогнозував, чи скоро росіяни "пред'являть" Путіну за його провали

Олександр Леонов каже, що після ліквідації Євгена Пригожина у кремлівських Еліт виникло безліч питань до диктатора Путіна.

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Після вбивства Євгена Пригожина питань до Путіна дуже багато - Олександр Леонов / колаж Главред, скріншоти

Оскільки російське суспільство сильно накачано імперською свідомістю, ніяку слабину росіяни своєму диктатору Володимиру Путіну не пробачать. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

"Як мінімум це буде дуже незручно для російського суспільства, тому що вони накачувалися імперською свідомістю, а тут виходить, що і з Україною нічого не вийшло, і вони втрачають свій вплив в Центральній Азії, на Кавказі. А природа порожнечі не любить, і, очевидно, її заповнять Туреччина, Китай та інші геополітичні гравці. І тут вже будуть питання у патріотів до Путіна, мовляв, що це відбувається. Якщо це станеться найближчим часом, то у Путіна будуть серйозні проблеми під час виборів. Власне кажучи, саме для того, щоб зачистити патріотичне поле перед виборами і заарештували Стрєлкова, і, як кажуть, ліквідували Пригожина, тому що ніхто не гарантував, що останній не захоче пограти в політику. А це говорить, що Путін зараз політично слабкий, тому що він змушений силою тиснути тих опонентів, на яких він раніше просто міг не звертати увагу. Вони могли займатися чим завгодно, і це йому не шкодило", – сказав він.

Леонов каже, що після ліквідації Євгена Пригожина у кремлівських Еліт виникло безліч питань до диктатора Путіна.

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"Тому тут питання в тому, коли і суспільство буде вже починати ставити багато питань до Путіна, і еліти, які все частіше їх задають, адже після вбивства Пригожина питань до Путіна дуже багато. По-перше, якщо він давав гарантію Пригожину і не дотримав слова, це означає, що він цілком може не дотримати гарантій і щодо інших фігур. Якщо він цього не може, То навіщо такий модератор взагалі потрібен? Тому ця напруга зростатиме, і розпад ОДКБ політично послабить Путіна, через що він не зможе апелювати до залучення інших країн до протистояння з Україною, заходом або будь-яким іншим зовнішнім ворогом", – сказав він.

Хто такий Олександр Леонов Олександр Леонов-виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".



Народився 18 березня 1971 року в селі Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".



Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний Інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді національної безпеки і оборони України, офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор ряду наукових статей і досліджень на тему використання телебачення та інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т. п.

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