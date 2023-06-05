Контрнаступ ЗСУ та розпад РФ: експерт розповів, як "нокаутувати" Путіна

Час на боці України - Росія слабшає, а ЗСУ посилюються і завдадуть удару у разі, якщо окупанти не підуть на "жест доброї волі", вважає Михайло Притула.

https://glavred.net/ukraine/kontrnastuplenie-vsu-i-raspad-rf-ekspert-rasskazal-kak-nokautirovat-putina-10475557.html Посилання скопійоване

Контрнаступ ЗСУ стане "нокаутом" для Путіна - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 53-тя ОМБр

Контрнаступ сил оборони України певною мірою вже триває. Паралельно почався розпад країни-агресора Росії. Йде ослаблення російських окупаційних військ і влади. Якщо загарбники з часом не підуть на "жест доброї волі", відбудеться наступ, який нокаутує Володимира Путіна. Про це заявив військовий експерт Михайло Притула.

В ефірі 24 канали він розповів про те, що контрнаступальна операція ЗСУ певною мірою вже йде. Паралельно починаються процеси розпаду держави-окупанта Російської Федерації.

"Я б сказав, що вже йде наступ. Але він не такий, яким його чекають. Також вже почався процес розпаду Росії. Можливо, хтось очікував, що буде штикова атака. Ні, це дещо інший шлях. Наступ йде в тому, що російська влада слабшає. "Рублівка" припинила нормально спати. Це вже елементи великого звільнення територій", - зазначив Притула.

За словами експерта, масштабних операцій поки що проводиться не буде – ніхто не поспішає: час працює на Україну, а Росія слабшає. Наразі не можна сказати, що РФ от-от розпадеться, але вже відбуваються події, які підривають авторитет Путіна.

Також він додав, що один з ударів по владі РФ у певний момент може стати критичним, а контрнаступ ЗСУ здатен "нокаутувати" Путіна.

"Хто казав, що контрнаступ має бути весною? Може, це чиїсь хотілки були. Спочатку йде ослаблення російської армії і влади. А потім, якщо не буде жесту доброї волі, українська армія піде в наступ. Поспішати ніхто не буде", - підкреслив Михайло Притула.

Дивіться відео, в якому Роман Світан зробив прогноз про 2 контрнаступи армії України:

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ вже готові розпочати контрнаступ. За словами гаранта, Київ не отримав всю зброю, яка була потрібна, але чекати ще місяць українські війська вже не можуть.

Глава Міноборони Олексій Резніков вважає, що армія України може піти в наступ відразу на декількох ділянках фронту. Війська в процесі військової операції будуть звільняти свої території і не підуть до Росії.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов сказав, що, незважаючи на посилення ракетних ударів з боку РФ, Москві не вдалося зірвати підготовку України до контрнаступу. Організація військової операції йде за планом.

Інші новини: