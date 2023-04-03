"Розпад Росії буде "вражаючим": Данілов озвучив терміни краху країни-агресора

Данілов підкреслив, що розпад Росії буде "вражаючим" і відбудеться протягом трьох, п'яти або семи років.

Секретар Ради національної безпеки та України Олексій Данілов заявив, що захід має готуватися до розпаду і розвалу Росії, оскільки Радянський Союз раніше вже зазнав поразки.

Як заявив Секретар РНБО в інтерв'ю The Times, саміт російського диктатора Володимира Путіна з главою КНР Сі Цзіньпіном в березні підтвердив те, у що Україна давно вірила: "Росія слабка і ризикує розвалитися на частини".

"Захід не знає Росію, і Захід боїться роздробленості Росії. Але цей процес вже йде", - заявив Данілов.

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Він підкреслив, що розпад Росії буде "вражаючим" і відбудеться протягом трьох, п'яти або семи років.

"Це історичний процес, а історію не зупиниш", - додав секретар РНБО.

Росію чекає криза і розпад держави

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше сказав, що ситуація всередині Росії загострюється.

Посилюється конфлікт між міністерством оборони окупантів та бойовиками ПВК Вагнера. Подоляк прогнозує серйозне протистояння в РФ вже в найближчі місяці.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що розпад Росії вже почався. За словами чиновника, потрібно не допустити, щоб пішло поширення ядерної зброї. Більш того, як вважає Данілов, в РФ є люди, які готові повалити Путіна.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що агресор Росія зазнала великих втрат під час війни. Через 3 місяці російська економіка не дозволить Москві вести війну.

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