Розвал РФ і загроза нової війни з Україною: експерт дав тривожний прогноз

Найкращим сценарієм після закінчення війни Євген Дикий назвав ймовірність розпаду РФ.

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Євген Дикий спрогнозував розпад РФ / ua.depositphotos.com, УНІАН

Після поразки у війні з Україною росіяни повинні будуть пройти через покаяння і перевиховання, інакше рано чи пізно вони захочуть взяти реванш, заявив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"А ми будемо повинні весь час готуватися до того, щоб цей реванш відбити. Причому відбити не величезними жертвами і самопожертвою, а величезною технологічною перевагою і боєготовністю", - підкреслив він в ході чату в Главреде.

Водночас найкращим сценарієм після закінчення війни експерт назвав ймовірність розпаду РФ.

"Для нас це був би кращий сценарій. Але Захід чомусь цього сценарію боїться, в уявленні Байдена такий варіант розвитку подій є одним з катастрофічних. Частина західних аналітиків, і, на жаль, дуже впливова частина, бачить це все як страшний некерований хаос, як утворення десятків нових держав, на чолі кожного з яких буде стояти умовний Пригожин або Кадиров, і у кожного пригожина-кадирова по шматку ядерного арсеналу Росії. Для них цей сценарій виглядає абсолютно апокаліптичним", — пояснив він.

Співрозмовник вважає, що без ядерної зброї одні держави, що утворюються на місці РФ, почнуть розвиватися демократично, інші, навпаки, стануть диктатурами.

"Нам це по цимбалам. Головне - жодна з цих держав не буде представляти для нас реальної військової загрози. Тому що таких держав будуть десятки, і кожна з них буде набагато менше і слабкіше єдиної монолітної РФ. Крім того, їм буде не до імперіалізму, тому що вони будуть розбиратися між собою, шукати кожне своє місце в глобальному світі: хтось потрапить під західний вплив, когось підгрібе Китай, хтось буде самим незалежним у світі, тому що від нього абсолютно нічого не буде залежати", - додав Дикий.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, Дикий не виключив, що в ході контрнаступу ЗСУ можуть просто обійти територією РФ лінію оборони, яку росіяни збудували від Сватового до Кремінної.

Водночас він вважає, що завадити реалізації цього сценарію може позиція західних союзників.

Раніше Дикий зазначив, що країна-окупант РФ ще не втратила потенціал ракетних ударів по мирних українських містах.

"У росіян ще є певний запас ракет, на цей рік їм його ще вистачить. Але чим далі, тим більше Ракети стають дефіцитними", — підкреслив він в ході чату в Главреді.

Разом з тим експерт звернув увагу на те, що в умовах санкцій різко знизилися можливості оборонпрому РФ в плані виробництва крилатих ракет.

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