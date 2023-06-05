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Експерт пояснив, чи розхитує рейд на Шебекіно вежі Кремля

Дмитро Відоменко
5 червня 2023, 10:56 оновлено 5 червня, 10:56
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Будь-які військові успіхи на території Бєлгородської області, каже Міхаіль Самусь, вигідні Україні на тлі підготовки до контрнаступу.
Самусь, Бєлгород
Росія буде змушена знімати війська з фронту, вважає Михайло Самусь / колаж Главред, фото УНІАН

Рейд російських і польських добровольців в райцентр Шебекіно (Білгородська область країни-окупанта) навряд чи зможе всерйоз розхитати горезвісні "вежі Кремля". Про це в інтерв'ю Главреду заявив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Ні, не розхитує. Якщо ми говоримо про конкретну користь для України (а ми можемо дивитися на це, виходячи з національних інтересів, незалежно від того, хто реалізує ці операції), то, фактично, Росія зараз буде змушена, особливо якщо будуть певні успіхи навіть тактичного плану, знімати війська з фронту і відправляти їх на російсько-український кордон. Їм потрібно прикривати кілька сотень кілометрів, а для цього потрібна не одна тисяча військовослужбовців, а кілька десятків (якщо мова йде про весь силовий блок - Збройні сили, Росгвардії, ФСБ і прикордонників). Тобто йдеться про десятки тисяч військових, якими треба закривати "прозорий" (як виявилося) кордон. Тому з цієї точки зору будь – які військові успіхи на території Бєлгородської області (а, можливо, відкриється фронт ще й у Брянській) нам вигідні на тлі підготовки до літньої контрнаступальної операції", - сказав він.

Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦІАКР).

У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський Офіс ЦСАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісник експортного контролю, журналістом Defense Express.

Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Дивіться на відео інтерв'ю Михайла Самуся Главреду:

Операція ополченців Росії в Бєлгородській області

Російський добровольчий корпус (РДК) 1 червня оголосив про другу фазу військової операції в Бєлгородській області.

Бійці повідомили, що ведуть бої в напрямку міста Шебекіно. Того ж дня пропагандисти РФ заявили про військові зіткнення на кордоні Росії та України, а також "атаки танками" шебекінського МАПП.

Пізніше у РДК заявили про нанесення удару Градами по будівлі МВС в Шебекіно. Бійці Легіону Свободи Росії (ЛСР), які також працюють на Білгородщині, показали, як знищують техніку окупантів РФ.

Також в ЛСР сказали, що російські ополченці ведуть бої в передмісті Шебекіно – Новій Таволжанці і Титівці.

4 червня Легіон Свобода Росії та російський добровольчий корпус заявили, що з боями зайшли в передмістя Шебекіно.

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