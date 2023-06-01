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Потужний вибух і клуби диму: у центрі Бєлгорода вибухнув безпілотник

Олексій Тесля
1 червня 2023, 18:54 оновлено 1 червня, 19:12
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На місці вибуху в Бєлгороді працюють вибухотехніки.
Бєлгород
У Бєлгороді вибухнув безпілотник / скріншот

У прикордонному російському Бєлгороді вибухнув "невідомий пристрій", в мережі з'явилося відео наслідків "бавовни".

Вибух підтвердив губернатор області В'ячеслав Гладков. Пізніше мер міста повідомив, що це був безпілотник, він вибухнув на вулиці Щорса в районі автозаправки, повідомляє The Insider.

Дрон "вибухнув недалеко від землі", на місці працюють вибухотехніки, каже мер. За його словами, вибухонебезпечних пристроїв не було виявлено.

У місцевих соцмережах повідомляють, що є два постраждалих. Один чоловік з підозрою на струс мозку бригадою швидкої допомоги був доставлений в міську лікарню, другий чоловік з легкими забоями від госпіталізації відмовився. Пошкоджено один автомобіль.

Зітріть відео - у Бєлгороді вибухнув безпілотник:

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії продовжують свою операцію в Білгородській області. Київ не має відношення до їхніх дій. Ополченці заявили, що вони ведуть бої з російськими окупантами в передмістях Шебекіно.

Андрій Юсов сказав, що російські ополченці проводять свою роботу в Білгородській області. Діють вони автономно. Цілі операції слід уточнювати у представників добровольців.

1 червня вранці Російський добровольчий корпус заявив про початок другої фази військової операції в Бєлгородській області. Бійці розповіли про роботу з прориву в напрямку Шебекіно.

Воїни Легіону Свобода Росії опублікували відео, в якому заявили, що збираються висунутися на територію Росії.

Більше новин:

безпілотник Бєлгород війна Росії та України
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