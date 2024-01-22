Експерт пояснив, як Німеччина підстраховує США у військовій допомозі Україні

Зараз влада Німеччини підстраховує владу США в плані надання військової допомоги в Україні - просто тому, що найбільш здатними в цьому плані економікою і військово-промисловим комплексом в Європі є саме німецькі. Про це інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.
"Канцлер Німеччини Шольц має непогані відносини як з Джозефом Байденом, так і з американськими демократами в цілому. Тому всі ці заяви звучать після консультації або переговорів з Білим домом, оскільки ми розуміємо, що внутрішньополітична ситуація в США дуже складна, і це серйозно впливає на здібності адміністрації Байдена щодо допомоги Україні. Загальна стратегія полягає в тому, щоб спробувати якимось чином компенсувати недодану американську допомогу за допомогою союзників Сполучених Штатів. У цьому сенсі найбільш здібними економікою і військово-промисловим комплексом в Європі є саме німецькі. Власне кажучи, зараз Німеччина підстраховує Сполучені Штати", - сказав він.
Хто такий Володимир Горбач?
Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор понад 50 публікацій в українських і зарубіжних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.
Ракети Taurus для України
Днями Опозиційний блок ХДС / ХСС у німецькому парламенті анонсував винесення на голосування питання надання Україні далекобійних ракет Taurus. Опозиціонери зазначили, що такі ракети могли б допомогти ЗСУ відтіснити російських окупантів.
Бундестаг провалив голосування за ракети Taurus для України. Серед парламентарів виникли гострі обговорення питання. Ініціативу підтримали 178 депутатів, 485 проголосували проти, троє утрималися.
"Зради" немає: у голосуванні Бундестагу по Україні ситуація трохи простіша, сказав депутат та голова української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв. Провал голосування пов'язаний з внутрішньополітичними парламентськими суперечками в Німеччині. Нардеп прогнозує, що питання з ракетами буде проголосовано до 22 лютого.
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