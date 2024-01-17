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Передача Taurus у глухому куті: Бундестаг провалив голосування, спалахнула суперечка

Яна Ставська
17 січня 2024, 20:25
Питання передачі Україні ракет викликало суперечку між депутатами і запеклу дискусію.
Передача Taurus у глухому куті: Бундестаг провалив голосування, спалахнула суперечка
Це вже п'яте невдале голосування у Бундестазі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Німецькі депутати не підтримали проект резолюції ХДС/ХСС, у якому опозиція закликала уряд Шольца схвалити передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, йдеться на сайті парламенту.

Проект підтримали 178 депутатів, водночас 485 виступили проти, ще троє утрималися.

Як пише Укрінформ, представниця фракції ХДС/ХСС, яка винесла подання на обговорення, Керстін Ферегге нагадала, що канцлер Олаф Шольц оголосив про "зміну часів" через кілька днів після нападу Росії на Україну та обіцяв багато ініціатив у цьому зв’язку. Але, стверджує депутатка, 2 роки потому дуже мало чого з обіцяного було втілено в життя.

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Її однопартієць Флоріан Ган також закликав тих політиків, які щиро підтримують Україну, підтримати передачу ракет. Він закинув урядовій коаліції "Світлофор" лицемірство й зауважив, що голосування по темі ракет було 4 рази відхилено в стінах Бундестагу.

У дебатах виступили депутати інших партій, повідомляє кореспондент агентства. Представники правлячої коаліції намагалися не говорити про ракети, а представники правих і лівих виступили різко проти та в черговий раз говорили про "неможливість перемогти ядерну державу", злочинність використання німецької зброї проти росіян і "необхідність мирних переговорів".

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Taurus для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та його уряд досі відмовляють Україні у передачі крилатих ракет Таурус, бо це, на думку Берліна, може призвести до небажаної ескалації російсько-української війни.

Понад те, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус неодноразово стверджував, що ці ракети "не зможуть значно змінити хід війни". З чим не погоджується низка аналітиків.

Паралельно у Німеччині зростає кількість тих, хто підтримує рішення Шольца не передавати Києву Taurus.

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війна в Україні новини Німеччини Олаф Шольц війна Росії та України Ракети Taurus
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