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У Німеччині більше року невідомі безпілотники "витріщаються" на тренування ЗСУ - Bild

Дмитро Відоменко
7 січня 2024, 11:38
У Німеччині над полігонами, де тренуються бійці і офіцери ЗСУ, вже більше року літають невідомі дрони і поки жоден з них не вдалося приземлити, пишуть ЗМІ.
Німеччина, дрон
Посадити дрон або зловити його операторів поки не вдалося, кажуть у Бундестазі / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

У Німеччині федеральна влада більше року намагається з'ясувати, чиї дрони з'являються над казармами та полігонами, на яких тренуються військовослужбовці ФРН та України. Про це пише німецьке видання Bild.

"Щотижня підозрілі дрони пролітають над військовими полігонами і казармами Бундесверу. В армії про проблему знають досить давно, з жовтня 2022 року", — пишуть журналісти.

Офіцери Бундесверу навіть створили спеціальну групу з боротьби з цими дронами. При цьому, як зазначає Bild, там підозрюють, що за їх запусками стоїть країна-агресор Росія, хоча ніяких доказів з приводу цього немає ‒ так само як немає Поки і жодного перехопленого німецькими військовими дрона.

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У статті наводяться слова депутата Бундестагу та експерта з питань оборони Маркуса Фабера. Той заявив, що до польотів дронів над військовими об'єктами Німеччини напевно причетна Москва.

"Дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де бундесвер тренує українців на [танках - Главред] Leopard 1. На інших об'єктах в повітряний простір іноді одночасно входять кілька дронів. Це чітко організовано і сильно вказує на Росію. Посадити дрон або зловити його оператора поки не вдалося", — підсумував Фабер.

Війна Росії проти України

Україна готує новий контрнаступ на 2024 рік, написали журналісти німецького видання Welt. Київ має намір отримати потрібну для проривів зброю від Заходу. Перспективним вважається напрямок на лівому березі Дніпра в Херсонській області, де 60 кілометрів до Криму.

Україна здатна перемогти Росію протягом трьох років, вважають у Міноборони Естонії. У військовому відомстві сказали, що Захід повинен серйозно наростити військове виробництво і створити такі умови, за яких ЗСУ вдасться розгромити російських окупантів.

Україна може програти війну, якщо Захід припинить надавати військову підтримку, йдеться в матеріалі CNN. У випадку гіршого сценарія до літа загрожує великий відступ або поразка.

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новини Німеччини ЗСУ дрони війна Росії та України
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