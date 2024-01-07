На Шольца сильно "тиснуть": у Німеччині вимагають передати Україні ракети Taurus

Ракети Taurus можуть захистити Україну від ворожих атак і отримати контроль над Кримом.

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У Німеччині вимагають, щоб Шольц передав Україні ракети Taurus / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

У Німеччині тиснуть на канцлера Олафа Шольца через те, що він не передає Україні далекобійні ракети Taurus. Ці ракети могли б значно посилити арсенал озброєнь Києва і є необхідними для ударів по критично важливих російських об'єктах за лінією фронту. Про це заявив колишній президент Німеччини Йоахім Гаук, повідомляє Newsweek.

"Канцлер повинен постійно питати себе, чи відповідає він заявленій меті - робити все можливе, щоб перешкодити Росії домогтися переможного миру ... Я не розумію, чому ми не наважуємося постачати цю та іншу зброю", — сказав він.

Шольца вже кілька місяців закликають передати ці ракети, проте Берлін відмовляється надавати цю допомогу, яку запитували ще в травні 2023 року.

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Прем'єрміністр Баварії Маркус Зедер переконаний, що ракети Taurus могли б захистити Україну від російських дронів і ракетних атак.

Видання повідомляє, що ці ракети допоможуть Україні отримати перевагу в боротьбі за контроль над Кримом. Їх можуть використовувати навіть для ударів по Кримському мосту.

Ракети Taurus для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що далекобійні ракети Taurus нібито "не зможуть значно змінити хід війни".

Більшість німців підтримують рішення канцлера Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати ЗСУ далекобійні ракети Taurus. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом YouGov.

У вересні The Wall Street Journal писала, що Шольц особисто заблокував передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Шольц вважає, що для таких поставок потрібно внести зміни до Конституції ФРН. По-друге, вся ситуація призведе до ескалації відносин Німеччини з країною-агресором Росією.

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