Gepard і багато дефіцитних боєприпасів: Німеччина оголосила про нову допомогу

З-поміж іншого, у пакеті від Німеччини знову багато спецтехніки.

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ФРН передає новий пакет допомоги ЗСУ / Колаж Главреда, фото УНІАН, Bundeswehr

Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, куди ввійшли, зокрема, зенітні самохідні установки Gepard та боєприпаси до них, ідеться на сайті Бундестагу.

До ввійшло до пакету ФРН - докладніше:

три Gepard та 35-мм боєприпаси до них;

боєприпаси до Leopard 2A;

2500 снарядів 155-мм;

снаряди до автоматичних гранатометів;

безпілотники Vector.

Крім того - два тягачі HX81, п'ять напівпричепів HX81, вантажівки Zetros, машини для розмінування WiSENT 1, машини прикордонної охорони, 8 ТЗ і системи захисту зв'язку AMPS для гелікоптерів.

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Попереднього разу Берлін оголошував про військову допомогу Україні 8 грудня. Тоді до пакету ввійшли боєприпаси 155-мм, розвідувальні VECTOR, гранатомети тощо.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус обіцяв подвоїти обсяги військової допомоги Україні до 8 млрд євро на тлі суперечок у Конгресі США щодо подальшої підтримки ЗСУ. ЗМІ писали, що компроміс був досягнутий на рівні бюджетного комітету Бундестагу.

Україні не вистачає зброї

На тлі суперечок у Конгресі США з приводу подальшого фінансування військової допомоги України багато західних ЗМІ почали описувати сценарії поразки ЗСУ.

Американський президент Джо Байден, закликаючи законодавців нарешті вирішити питання підтримки Києва, припустив, що Путін на Україні не зупиниться і у найближчому майбутньому з російською армією будуть воювати вже солдати США. За даними Міноборони Німеччини, загрози країнам Балтії, Грузії та Молдові з боку Росії потрібно сприймати дуже серйозно, це не просто брязкання зброєю.

Самі ж російські окупанти скористалися падінням підтримки України Євросоюзом і США і пішли у новий масштабний наступ, витісняючи ЗСУ коштом м'ясних штурмів і переваги в артилерійських снарядах.

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