Далекобійні ракети Taurus для ЗСУ: у Бундестазі винесуть питання на голосування

Ракети Taurus могли б внести вклад в нові успіхи Сил оборони України, впевнений Фрідріх Мерц.

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У Бундестазі винесуть питання передачі Україні ракет Taurus / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, wikimedia.org

Пропозицію щодо голосування в Бундестазі питання стосовно постачання Україні крилатих ракет Taurus винесе опозиційний блок ХДС/ХСС.

Як повідомив глава опозиційного блоку ХДС/ХСС, голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц, пропозиція буде внесена в другій половині дня 17 січня після доповіді уповноваженої Бундестагу у справах військовослужбовців бундесверу Еви Хегль (Eva Högl), повідомляє DW.

Він пояснив, що у ЗСУ на сьогодні немає можливості відтіснити війська окупантів РФ, тому ракети Taurus могли б внести вклад в нові успіхи Сил оборони України.

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"Ми оцінюємо ситуацію в Україні як все більш критичну", - заявив Мерц. Він не виключає, що при поіменному голосуванні щодо постачання Taurus в Бундестазі за це могли б висловитися деякі депутати правлячої коаліції, які останнім часом заявляли про необхідність надання далекобійних ракет Україні.

Звернемо увагу, що до швидкого рішення про постачання крилатих ракет Taurus Україні в той же день закликав співголова партії "Союз-90"/"Зелені" з правлячої коаліції Омід Нуріпур (Omid Nouripur).

Уряд практично щодня вивчає можливості ще більшої підтримки України, при цьому мова йде і про Taurus, заявив він телеканалу Welt. "Прийшов час" дати українцям відповідь Німеччини на їх запит про надання таких ракет, оскільки "вони це заслужили", додав він.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Ракети Taurus для України

Раніше повідомлялося, коли в Україні з'являться Taurus. На Заході падає підтримка України, проте у Києва все ще є шанс виправити ситуацію.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що далекобійні ракети Taurus нібито "не зможуть значно змінити хід війни".

Більшість німців підтримують рішення канцлера Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати ЗСУ далекобійні ракети Taurus. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом YouGov.

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