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Зради немає: у голосуванні Бундестагу щодо Taurus Україні ситуація простіша - депутат

Яна Ставська
18 січня 2024, 00:40
Законопроект було відхилено не по суті, а через порушення процедури і намагання використати це для вузькопартійного піару, зазначили у ВР.
Зради немає: у голосуванні Бундестагу щодо Taurus Україні ситуація простіша - депутат
Шольц все ще опирається у питанні передачі Україні ракет / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com

Бундестаг провалив проект резолюції щодо заклику до уряду Шольца передати Україні ракети Taurus, тому що опозиція хотіла винести його на голосування без погодження з іншими. Як зазначив депутат, глава української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв, питання отримання Києвом цих засобів ураження все ще відкрите.

"Це був окремий законопроект частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування. Законопроект було відхилено не по суті, а через порушення процедури і намагання використати це для вузькопартійного піару", - стверджує Чернєв.

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За його словами, план внести на розгляд Бундестагу спільний законопроект усіх фракцій залишається у силі.

"Скоріш за все, голосування за нього відбудеться до 22 лютого. Отже, підготовка до "штурму" офіса Шольца триває", - наголосив нардеп.

Напередодні німецькі депутати не підтримали проект резолюції ХДС/ХСС, у якому опозиція закликала уряд Шольца схвалити передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus. Проект підтримали 178 депутатів, водночас 485 виступили проти, ще троє утрималися.

Питання передачі Україні ракет викликало суперечку між депутатами й запеклу дискусію.

Taurus для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та його уряд досі відмовляють Україні у передачі крилатих ракет Таурус, бо це, на думку Берліна, може призвести до небажаної ескалації російсько-української війни.

Понад те, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус неодноразово стверджував, що ці ракети "не зможуть значно змінити хід війни". З чим не погоджується низка аналітиків.

Паралельно у Німеччині зростає кількість тих, хто підтримує рішення Шольца не передавати Києву Taurus.

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новини Німеччини Олаф Шольц Ракети Taurus
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