Ексспівробітник СБУ назвав найбільший страх Путіна: чого боїться лідер Кремля

Кремлівський лідер побоюється, що хтось із генералів може вистрілити або кинути гранату в нього.

https://glavred.net/world/eks-sotrudnik-sbu-nazval-samyy-bolshoy-strah-putina-chego-boitsya-lider-kremlya-10714583.html Посилання скопійоване

Ступак розповів про найбільший страх Путіна / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Головне:

Найбільший страх Путіна - його оточення

Серед соратників лідера Креля немає тих, кому менше ніж 65 років

Виявляється, розширення НАТО чи перенесення бойових дій на територію РФ - не головний страх російського диктатора Володимира Путіна. Найбільше він боїться свого оточення. Про це заявив військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак в чаті на Главреді.

Ступак нагадав, що Путін вже близько 20 років не змінює своє оточення. Крім цього, навколо нього немає людей молодших за 65 років.

відео дня

"Путін розуміє, що, якщо зараз він замінить, наприклад, Герасимова на 50-річного генерала, немає жодних гарантій, що цей молодий і амбітний генерал через півроку не захоче зайняти місце Путіна, усунувши його. Тому він тримає навколо себе всіх старих, перевірених, зрозумілих, які його не зрадять. Але, в будь-якому випадку, він боїться", - розповів військовий експерт.

При цьому ексспівробітник СБУ звертає увагу, що коли Путін проводив колегії ФСБ і МВС минулого року, то перші два ряди в залі завжди були порожніми. На перших рядах зазвичай сидять найперевіреніші генерали, але зараз там порожньо.

Ступак припускає, що кремлівський лідер боїться, що хтось із цих генералів може підірватися і вистрілити в нього або кинути гранату. Тому охорона Путіна стоїть скрізь, практично на кожному кроці.

Дивіться відео, у якому Ступак розповідає про страхи Путіна:

Чого боїться Кремль після війни

Кремль побоюється дестабілізації після повернення сотень тисяч військових, зокрема й помилуваних ув'язнених, які воювали проти України.

Варто врахувати, що великий відсоток російських військових - це колишні засуджені за низкою тяжких статей: вбивства, пограбування, зґвалтування і педофілія, пише Reuters.

У Москві побоюються повторення ситуації 1990-х, коли ветерани Афганістану стали джерелом зростання злочинності.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, російські війська знову атакують Одесу, завдаючи масованого удару дронами з Чорного моря. Мешканців закликали перебувати в укриттях.

На фронті також ситуація залишається напруженою. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що найбільша активність ворога спостерігається в районах Куп’янська, Сіверська та особливо на Покровському напрямку, де наразі відбувається близько 40% усіх бойових зіткнень. Попри це, противник зазнає там значних втрат.

Тим часом громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко розповів, що війна, яку Росія розвʼязала проти України, завершиться лише тоді, коли одна із держав припинить своє існування. Він прогнозує, що війна в Україні може тривати ще навіть 2–3 роки, тому потрібно бути готовими до цього.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред