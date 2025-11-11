Удари ракетами Фламінго по росіянах - Сирський зробив гучну заяву про фронт

Сирський розповів про ситуацію на фронті та акцентував на підвищенні активності ворога в Запорізькій області та просування окупантів.

Сирський зробив гучну заяву про фронт та просування росіян / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Головнокомандувач ЗСУ/Facebook

Про що сказав Сирський:

40% всіх бойових дій відбувається на Покровському напрямку

Ворог зміг окупувати три населені пункти в Запорізькій області

Україна нарощує далекобійні удари по РФ, зокрема ракетами Фламінго

Сили оборони України продовжують дотримуватися тактики активної оборони. Незважаючи на перевагу противника, українські підрозділи успішно відбивають атаки на більшості напрямків і проводять пошуково-ударні операції на визначених ділянках фронту. Також зростає результативність ударів далекобійною зброєю, зокрема ракетами "Фламінго". Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Facebook.

За його словами, найбільша активність ворога спостерігається в районах Куп’янська, Сіверська та особливо на Покровському напрямку, де наразі відбувається близько 40% усіх бойових зіткнень. Попри це, противник зазнає там значних втрат.

"Також агресор підвищив активність у Запорізькій області. Використовує для інфільтрації між нашими позиціями погодні умови – густий туман. Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни Угруповання військ "Південь" ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки. Комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат", - вказав він.

Сирський наголосив, що утримання кожного метра української землі обходиться російській армії в сотні життів. Лише в зоні відповідальності угруповання військ "Південь" за останні три доби окупанти втратили близько 800 військових і понад сотню одиниць техніки.

"Загалом же нарощуємо ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії – ракет Нептун, Фламінго, а також реактивних дронів. Ворогу це добре дошкуляє", - резюмує він.

Чим обернеться для України окупація росіянами Покровська - думка експерта

Як писав Главред, оборона Покровська дала Україні найцінніше — час. Час для евакуації цивільного населення, для українського оборонно-промислового комплексу, аби запустити серійне виробництво нової зброї, і для західних партнерів, щоб вони змогли узгодити позиції та розпочати виробництво необхідного озброєння. Про це заявив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Водночас Росія цей час втратила. За його словами, протягом 13 місяців її війська безуспішно намагалися прорвати оборону Покровська, тоді як кремлівське керівництво розраховувало за цей період захопити всю Донецьку область і просунутися далі. До цього додаються значні втрати у живій силі, техніці, ресурсах та економічні збитки.

Україна ж, втрачаючи Покровськ, на думку Ступака, позбавляється потужної фортеці, що трималася понад рік. Саме тому Росія прагне примусити Україну залишити Краматорськ і Слов’янськ — вона не бажає знову загрузнути в затяжних боях і витрачати ще рік на нове просування.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на ділянках фронту на півдні Запорізької області залишається складною й потребує посилення українського угруповання військ. Про це заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов.

За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, російські війська досягли просування одразу на двох напрямках у Запорізькій області, змусивши українські підрозділи відступити з позицій біля п’яти населених пунктів.

Крім того, за даними 7-го корпусу Десантно-штурмових військ, російські окупанти прорвалися до Покровська. У місті вже перебувають кілька сотень загарбників, які активізувалися на південній околиці та просуваються вперед на легкій техніці.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

