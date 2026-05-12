Часткова мобілізація в Білорусі: в РНБО пояснили заяву Лукашенка

Коваленко прокоментував заяви Олександра Лукашенка про "точкову мобілізацію" в Білорусі, назвавши їх елементом інформаційного впливу.

https://glavred.net/world/chastichnaya-mobilizaciya-v-belarusi-v-snbo-prokommentirovali-zayavlenie-lukashenko-10764143.html Посилання скопійоване

В Україні відреагували на заяву Лукашенка про мобілізацію в Білорусі / Колаж: Главред, фото: Міноборони Білорусі, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Заяви Лукашенка є частиною інформаційної повістки Кремля

Україна контролює ситуацію

Слова про мобілізацію розраховані лише на задоволення Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір провести часткову мобілізацію в країні в рамках "підготовки до війни". Про те, що означають такі слова білоруського диктатора розповів у дописі в Telegram глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Коваленко закликав не надавати серйозного значення заявам Олександра Лукашенка про нібито "точкову мобілізацію" в Білорусі, наголосивши, що ситуація перебуває під контролем українських сил.

відео дня

"Людина відпрацьовує інформаційну повістку росіян, аби Путін був щасливий. Не більше. Якщо буде загроза, Україна її побачить і вже Лукашенко пошкодує. Думаю, він це знає", - заявив він.

Допис Андрія Коваленка / Скріншот

ЦПД / Інфографіка: Главред

Що цьому передувало

12 травня самопроголошений президент Білорусі під час доповіді міністра оборони Віктора Хреніна заявив про проведення точкової мобілізації. Він також повідомив про продовження підготовки білоруської армії до потенційних бойових дій, включно з відпрацюванням варіантів наземних операцій.

Самопроголошений президент оголосив про продовження підготовки армії Білорусі до можливих бойових дій, включно з "наземною операцією".

"Далі, як я обіцяв, ми точково відмобілізовуватимемо (військові — ред.) частини, збройні сили для того, щоб готувати їх до війни. Дай боже, щоб її вдалося уникнути. Ми ж до війни готуємось усі", — сказав Лукашенко.

Лукашенко пояснив, що новий підхід передбачає відмову від масштабних епізодичних навчань і перехід до ротаційної системи, коли військові підрозділи по черзі залучаються до зборів, проходять інтенсивну підготовку і повертаються до місць постійної дислокації. На думку проросійського диктатора Білорусі, це має забезпечувати постійну боєготовність армії без оголошення повної мобілізації.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Яка ціль заяв Лукашенка - думка експерта

Як писав Главред, білоруський диктатор Олександр Лукашенко надалі загострює ситуацію на кордоні з Україною. Однак, за його войовничими заявами стоять страх перед Кремлем і спроби домогтися послаблення санкцій. Таку думку висловив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

За словами Ягуна, очікувати зменшення активності з боку Лукашенка не варто. Він зазначив, що подібні заяви про нібито загрози з різних напрямків насамперед орієнтовані на внутрішню аудиторію та підтримання потрібного іміджу перед Росією.

"Його вже і так загнали в кут, як щура, і він змушений тримати марку — вся ситуація навколо змушує його це робити. І розповідати про те, що на нього нібито будуть наступати з чотирьох сторін — передусім для внутрішньої аудиторії. Тому що всі пам’ятають, як він говорив про "Київ за три дні" — це нікуди не зникло. І ця риторика потрібна не лише для того, щоб йому вірили власні громадяни, а й для того, щоб підтримувати імідж перед росіянами: що він усе контролює, що все готово", - вказав він.

Загроза з Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 травня з території Білорусі в повітряний простір України залетіла повітряна куля-ретранслятор, яку використовують для підсилення сигналу російських засобів ураження. Про це повідомляв речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Раніше президент України Володимир Зеленський також заявляв про фіксацію незвичної активності поблизу кордону з боку Білорусі.

Крім того, на території Білорусі спостерігається активність, пов’язана зі створенням логістичних маршрутів і підготовкою полігонів, що може свідчити про подальше поглиблення військової співпраці з Росією. Про це також повідомляв представник ДПСУ Андрій Демченко.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред