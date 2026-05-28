"Хтось згасає": Дар’я Петрожицька розповіла про складнощі з нареченим

Українська акторка Дар'я Петрожицька розповіла про складнощі у стосунках на відстані.

Відома українська актриса Дар'я Петрожицька у відвертій розмові зізналася про складнощі, які вона зараз переживає у стосунках зі своїм коханим.

Про це вона розповіла проекту "Розмова".

За словами української актриси, стосунки на відстані — це складно.

"Ти не розумієш, коли це все дійде до того, щоб бути разом. Якщо поки що комфортно так, то бачимося, то не бачимося, спілкуємося по телефону, то це нормально. Мені здається, він уже змирився з тим, що я настільки люблю свою професію. Якщо я кину все і переїду туди, я не вивезу. Він мене любить такою, яка я є, коли я щаслива, коли я в професії", — розповідає вона.

Українська актриса каже, що їй насправді важче перебувати на відстані від коханого, адже вона дуже тактильна. Однак обставини зараз складаються так через війну, що вони не можуть бути разом весь час.

"Я, звичайно, розумію, що є моменти, коли хтось згасає. Мені здається, мені важче, тому що я дуже тактильна. У мене бувають важкі періоди, коли мені хочеться прийти додому і помовчати, а ще краще, щоб тебе просто обійняли і не запитували. Я люблю іноді просто помовчати", — зазначила артистка.

Про особу: Дар'я Петрожицька Дар'я Петрожицька — українська актриса театру та кіно. Широку популярність здобула завдяки ролі в серіалі "Папік". Заслужена артистка України (2021). Брала участь у десятому сезоні українського вокального шоу "Голос країни" (дійшла до фіналу), повідомляє Вікіпедія.

