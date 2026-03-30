У Кремлі зробили заяву про загальну мобілізацію в Росії - що відомо

У Росії заперечують оголошення загальної мобілізації, однак аналітики та окремі заяви вказують на підготовку до примусового поповнення армії.

У Кремлі зробили заяву про загальну мобілізацію в Росії

В Кремлі прокоментували заяви щодо загальної мобілізації в Росії

Пєсков зазначив, що наразі така тема не на порядку денному

У керівництві країни-агресорки РФ відреагували на заяву президента Фінляндії Александра Стубба щодо наближення моменту оголошення загальної мобілізації в Росії. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ зазначив, що цю тему нібито поки що не обговорюють.

"Такої теми немає на порядку денному", — сказав Пєсков. відео дня

Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб припустив, що в Росії можуть оголосити загальну мобілізацію.

"Ми наближаємося до моменту, коли може знадобитися загальна мобілізація з боку Росії, і я думаю, що це створить проблеми", — сказав він.

Чому в Росії можуть оголосити примусову мобілізацію - ISW

У Росії дедалі частіше критикують неефективність кампанії з набору до підрозділів безпілотних систем на тлі ознак того, що Кремль може вдатися до примусової мобілізації резервістів для компенсації втрат у війні проти України. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), влада готується до такого сценарію через провал набору контрактників, зокрема до підрозділів БпЛА.

"Російські блогери критикують неефективність кампанії з набору до військ безпілотних систем РФ на тлі постійних ознак того, що Кремль може вдатися до примусової мобілізації резервістів для... заміщення втраченого особового складу в Україні", - йдеться у звіті.

Аналітики звернули увагу на заяву одного з російських військових блогерів від 29 березня, який зазначив, що кампанія фактично зайшла в глухий кут. За його словами, вербувальники пропонують стандартні контракти, що викликає побоювання у потенційних новобранців щодо можливого переведення до штурмових піхотних підрозділів.

Він також підкреслив, що спеціалісти з безпілотних систем не повинні використовуватися у складі штурмових груп і розкритикував Міноборони РФ за нездатність створити ефективні сучасні підрозділи. Інший російський військовий блогер підтримав цю думку, вказавши на небажання військового керівництва впроваджувати інновації, яких воно не розуміє.

Аналітики нагадують, що кампанія набору до підрозділів безпілотних систем стартувала у січні 2026 року і була орієнтована, зокрема, на студентів. Водночас опозиційні джерела раніше повідомляли, що запропоновані контракти не містять гарантій, які б унеможливлювали переведення новобранців до інших частин.

У звіті також зазначено, що попередня модель залучення добровольців за рахунок високих одноразових виплат втратила ефективність наприкінці 2025 року, а вже у січні 2026-го рівень набору вперше з 2022 року опустився нижче рівня втрат.

"Скарги блогера від 29 березня свідчать про те, що спроби Міністерства оборони Росії оновити свою кампанію добровільного набору, навіть для ВПС США, не досягають бажаних результатів", - йдеться у звіті.

ISW вважає, що Кремль, імовірно, готується до обмежених і поступових хвиль примусової мобілізації резервістів, які мають компенсувати втрати на фронті, а не суттєво збільшити чисельність армії.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 2026 році Росія має намір залучити до війська ще близько 409 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Водночас у самій РФ дедалі помітнішими стають проблеми з ресурсами — як людськими, так і матеріальними, а також з економікою загалом. Попри це, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін продовжує вірити, що країна здатна безперервно вести війну. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що реальна ситуація в Росії надалі погіршуватиметься, про що свідчить, зокрема, зниження темпів набору контрактників навіть за умов високих виплат.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини Росія розгорнула масштабну примусову мобілізацію, яка фактично стала інструментом виснаження місцевого населення. За даними Центру протидії дезінформації РНБО, мобілізованих часто використовують для виявлення позицій українських сил або як "гарматне м'ясо".

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

