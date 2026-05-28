Загроза масованого ракетного удару: обстріл можливий вже найближчим часом

Бомбардувальники Ту-95МС, ймовірно, споряджені крилатими ракетами.

Загроза ракетного удару

Країна-агресор Росія може готуватися до нанесення нового масованого ракетного удару по Україні. Про це повідомляє моніторинговий канал єРадар.

Зазначається, що упродовж дня спостерігається висока активність стратегічної авіації РФ.

"Протягом усього дня зберігається висока активність стратегічної авіації, в тому числі комунікації пунктів управління, що може свідчити про початок підготовки до нанесення масованого ракетного удару по території України. Про зміни чи отримані попередження - повідомимо окремо", - йдеться у повідомленні.

Монітори раніше також заявляли, що два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС виконували передислокацію з аеродрому "Українка" (Далекий Схід) на аеродром "Енгельс".

Не виключено, що передислокація відбувалася з метою спорядження літаків крилатими ракетами.

Чи є ризик нових масштабних атак на Київ

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ризик нових масштабних атак на Київ залишається досить високим.

Він нагадав, що під час останньої атаки російська армія використовувала практично весь спектр ракетного озброєння, включаючи міжконтинентальну балістичну ракету.

"Можливість повторів є. Просто інтервал між такими ударами може бути більшим", - додав експерт.

Глава російського МЗС Сергій Лавров раніше офіційно повідомив американську сторону про підготовку системних ударів по Києву, які будуть спрямовані на важливі для України об’єкти.

Як повідомляв Главред, генерал-лейтенант Ігор Романенко говорив, що РФ може нанести масований ракетний удар по Україні протягом тижня через накопичення ворогом баллістичних ракет і проблеми української ППО зі збиттям.

Крім того, у ніч на 27 травня Чернігів зазнав масованої атаки ворожих дронів, унаслідок якої було пошкоджено одне з підприємств міста.

Про джерело: єРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

