Вибух у Житомирі: містяни повідомляли про підозрілий предмет на дитячому майданчику

Місцеві мешканці помітили невідому жінку, яка поклала на майданчику велику річ, схожу на іграшку, і швидко пішла.

https://glavred.net/regions/vzryv-v-zhitomire-mestnye-zhiteli-soobshchali-o-podozritelnom-predmete-na-detskoy-ploshchadke-10768463.html Посилання скопійоване

Що відомо про вибух у Житомирі 27 травня / Фото: СБУ (ілюстративне фото)

Головне з новини:

відео дня

На дитячому майданчику у Житомирі виявили підозрілий предмет

Вибухотехніки знешкодили його після повідомлення мешканців

Увечері 27 травня в різних частинах Житомира люди почули гучний вибух, який спричинив хвилю тривоги серед містян. Близько 20:00 на вулиці Перемоги очевидці помітили роботу вибухотехніків у дворі багатоповерхівки, після чого стало зрозуміло, що фахівці реагують на небезпечне повідомлення.

Що сталося насправді

Поліція згодом уточнила, що у дворі житлового будинку перевіряли підозрілий предмет, залишений на дитячому майданчику. За словами правоохоронців, близько 18:00 місцеві мешканці помітили невідому жінку, яка поклала на майданчику велику річ, схожу на іграшку, і швидко пішла. Коли вона не повернулася, а предмет викликав занепокоєння, люди звернулися до поліції.

На місці працювали слідчі та вибухотехніки, які обмежили доступ до території, щоб убезпечити мешканців від можливої загрози.

"Після ретельного обстеження території вибухотехніки дистанційно знешкодили підозрілий предмет. Жодних речовин чи засобів, що становили б небезпеку для людей, не виявлено", - зазначили правоохоронці.

Нагадування від поліції

Правоохоронці закликали громадян не торкатися підозрілих пакунків, валіз, залишених іграшок чи гаджетів та одразу повідомляти про такі випадки за номером 102. Це, наголосили у відомстві, дозволяє швидко реагувати та уникати можливих ризиків.

Вибухи у Житомирі та області - новини за темою

Як писав Главред, Бердичівський міськрайонний суд оголосив вирок у справі про теракт біля місцевого ТЦК та СП: двоє обвинувачених отримали тривалі строки ув’язнення за спробу підірвати саморобний вибуховий пристрій.

У ніч на 26 травня російський обстріл пошкодив транспортну інфраструктуру та промислові об’єкти Житомирщини. Начальник ОВА Віталій Бунечко зазначив, що на місцях ударів спалахнули пожежі, а їхнє гасіння ускладнювала загроза повторних обстрілів.

Раніше Корольовський райсуд Житомира визнав винним 44‑річного місцевого жителя, який під час застілля кинув гранату у відчинене вікно квартири, після чого боєприпас вибухнув біля входу багатоповерхівки та пошкодив припаркований Renault Clio.

Вас може зацікавити:

Про джерело: поліція Житомирської області Поліція Житомирської області (ГУНП у Житомирській області) — це територіальний орган Національної поліції України, який забезпечує захист прав і свобод людини, протидію злочинності та підтримання громадської безпеки в регіоні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред