'Дуже серйозна цифра': Зеленський розкрив втрати РФ та плани щодо мобілізації

Президент заявив, що Кремль зміг виконати план із мобілізації лише на 22%.

Безповоротні втрати РФ склали 89 тисяч осіб / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

Росія втрачає на фронті більше, ніж мобілізує

Загальна мобілізація в РФ малоймовірна

З 1 січня по 26 березня РФ втратила 89 тис. убитими та пораненими

Російська армія втрачає на фронті більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Проте загальну мобілізацю агресор навряд чи оголосить. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на "Буча саміт 2026", передає Укрінформ.

"Я б не поспішав би говорити про те, що вони точно будуть робити загальну мобілізацію. Чому? На мій погляд, (…) такі сигнали були, але підтвердження цієї інформації немає. Тому я не впевнений, що у них є наміри найближчим часом це зробити. Хоча знову ж таки немає повної інформації", - сказав глава держави. відео дня

Водночас Зеленський наголосив, що у разі, якщо Росія все ж відважиться на такий крок, це може свідчити про плани агресії не лише проти України, а й проти інших держав.

"З аналізу ми розуміємо, що якщо Путін піде на загальну мобілізацію, це буде не тільки посилення тиску на території нашої держави, а й можливість говорити, що це може бути Литва, Латвія, Естонія", - зазначив президент.

Також він підкреслив, що у Путіна є досвід починати вторгнення з території Білорусі.

Які втрати РФ з початку року

За словами глави держави, лише за період з 1 січня по 26 березня Росія втратила 89 тисяч осіб убитими та важкопораненими. Зеленський уточнив, що це безповоротні втрати особового складу і назвав цю цифру "дуже серйозною".

Президент звернув увагу на співвідношення між фактичними втратами та мобілізаційними можливостями РФ. Він підкреслив, що втрати росіян перевищують мобілізаційний ресурс, який вони змогли залучити до війська.

"У них був план цього року мобілізувати 409 тисяч. Вони мобілізували 20 чи 22% станом на березень… Тобто п'ята частина - це 80 тисяч. Вони втратили більше. Це важливий сигнал", - наголосив Зеленський.

Чи зможе мобілізація в РФ змінити ситуацію на фронті - думка експерта Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що утеорії проведення масштабного призову в Росії могло б дещо змінити баланс сил, проте все залежатиме від масштабів і організації цієї мобілізації. Коваленко підкреслив, що якщо Кремль ухвалить рішення про мобілізацію, йдеться щонайменше про 300 тисяч новобранців. За його словами, запуск призову менших масштабів не має сенсу, оскільки для підтримки бойових дій протягом року без урахування втрат потрібен значний резерв особового складу. Експерт зазначив, що попри традиційно низьку увагу росіян до власних втрат, нині нестача особового складу вже стає відчутною. Це означає, що навіть масштабна мобілізація не гарантує простого нарощування бойової потужності. "У той же час, навіть якщо вони зберуть ці 300 тисяч і сконцентрують їх на одному напрямку, інші ділянки фронту неминуче почнуть страждати від нестачі ресурсів. Тому, швидше за все, відбудеться певний перерозподіл сил між напрямками", - додав він.

Війна в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, напередодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що тема загальної мобілізації в Росії наразі не обговорюється. Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб припустив, що Москва може оголосити мобілізацію, що може створити проблеми.

Також перед Великоднем 2026 року обговорюється можливе тимчасове перемир’я між Україною та Росією. Президент Володимир Зеленський 31 березня заявив, що Україна готова підтримати будь-які формати припинення вогню.

Проте прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що від президента України Володимира Зеленського нібито не надходило чіткої ініціативи щодо великоднього перемир’я.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

