РФ на ТОТ розгорнула тотальну примусову мобілізацію: кого кидають у бій першими

Інна Ковенько
18 січня 2026, 16:51оновлено 18 січня, 18:05
Російське командування використовує мобілізованих людей з ТОТ як "гарматне м'ясо".
РФ на ТОТ розгорнула тотальну примусову мобілізацію/ Колаж: Главред, фото: ЦПД, ZMINA

Коротко:

  • РФ розгорнула тотальну примусову мобілізацію на окупованій території
  • Це більше нагадує цілеспрямовану "утилізацію" місцевого населення
  • Мобілізованих використовують як "гарматне м’ясо" на першій лінії наступу та для виявлення українських позицій

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донеччини і Луганщини Росія розгорнула масову примусову мобілізацію, яка фактично перетворилася на механізм знищення місцевого населення.

Командування РФ використовує мобілізованих для виявлення українських позицій, або ж як "гарматне м'ясо". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"За свідченнями самих підрозділів, укомплектованих мешканцями окупованого Донбасу, мобілізованих - часто людей з інвалідністю чи важкими хворобами - використовують як "гарматне м’ясо" на першій лінії наступу та для виявлення українських позицій", - йдеться в повідомленні.

Командири російських частин відкрито говорять про критичну ситуацію: бійці не проходили ні медичного огляду, ні повноцінного навчання.

Зазначається, що в підрозділах виникають бунти, а людські втрати сприймаються як допустима "норма". Попри це, окупаційна адміністрація не збирається зменшувати темпи примусової мобілізації. На Донеччині створюють призовні комісії та запускають нову кампанію з набору чоловіків 1996-2008 років народження.

У ЦПД наголошують, що така приктика свідчить про те, що для Росії життя мешканців окупованих територій не має жодної цінності. Примусова мобілізація на окупованому Донбасі є складовою геноцидальної політики РФ: триває фізичне винищення людей, яких росія обіцяла захищати.

Як зміниться мобілізація в самій Росії - думка експерта

Як писав Главред, запроваджена в Росії цілорічна мобілізація, яка найближчим часом має повноцінно запрацювати, може зазнати змін. Призов триватиме протягом усього року, однак це не обов’язково означатиме автоматичне відправлення мобілізованих безпосередньо на фронт, зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Спочатку строковик має стати контрактником, підписати контракт із міноборони РФ, а наступного року – я впевнений – з’явиться поправочка до закону, яка зробить це обов’язком. І тоді у кожного російського мобілізованого від строковика до контрактника буде лише один крок. Це зроблять обов’язковою нормою. І, дійсно, Росія готується воювати (принаймні в Україні) великою кількістю людського ресурсу, навіть більшою, ніж вона воює зараз", - вказав він.

Посилення мобілізації в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як писав Главред, російська адміністрація на ТОТ України готує власну мобілізаційну інфраструктуру для призову до російської армії. Окупаційний очільник Донеччини Денис Пушилін підписав так званий "указ про призов-2026", який означає перехід від разової мобілізації до системної та тривалої призовної моделі.

Нагадаємо, російське військово-політичне керівництво вже включило окуповані Росією території України до Південного військового округу та починає мобілізацію населення з метою залучення його до бойових дій. Ворог планує мобілізувати до 100 тисяч чоловіків віком 18-55 років.

Крім того, в Росії межа між частковою та загальною мобілізацією фактично стерта - Кремль може без офіційних оголошень продовжувати набір до війська. Про це заявив керівник програм із безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Про джерело: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

