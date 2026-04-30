Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Як вплине на фронт масова мобілізація в РФ: "Флеш" відповів

Віталій Кірсанов
30 квітня 2026, 19:26
Сьогодні вирішальну роль відіграють дрони, а масові атаки піхоти вже не дають того ефекту, який мали раніше, вважає "Флеш".
"Флеш" пояснив, чому масова мобілізація не дасть РФ переваги / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ГУР МО

Коротко:

  • Характер війни істотно змінився
  • Штурми з використанням техніки стали зараз рідкістю
  • Часи, коли результат війни визначався лише кількістю людей, минули

Навіть у разі масштабної мобілізації в Росії це не змінить кардинально ситуацію на фронті. Таку думку висловив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш") у своєму Telegram-каналі, коментуючи можливу примусову мобілізацію в Росії.

Він зазначив, що бачить багато тривожних сигналів щодо такого сценарію. Водночас визнав, що в разі реалізації це може створити певні проблеми для України.

відео дня

Разом з тим Бескрестнов підкреслив, що характер війни істотно змінився, і вона вже не буде виглядати так, як раніше. За його словами, будь-який танк або бойова машина на полі бою зараз можуть проіснувати не більше години, оскільки їх швидко знищують дрони.

"Штурми з використанням техніки стали зараз рідкістю. Чи будуть масові набіги живої сили, як це робив СРСР під час Другої світової? Наші хлопці будуть активно працювати з FPV. Ми підготуємо необхідні ресурси відповідно до масштабів мобілізації та очікуваних загроз. Прямо зараз БПЛА підрозділів ЗСУ не виконують "план" з ліквідації. Дрони є - ворога стільки немає", - зазначив "Флеш".

Він додав, що на даний момент підрозділи безпілотних систем ЗСУ не стикаються з дефіцитом цілей. Радник міністра оборони підкреслив, що часи, коли результат війни визначався лише кількістю людей, вже минули.

"Звичайно, наш ворог теж це все розуміє. Якби масова мобілізація в піхоту могла щось радикально і швидко змінити, її б уже давно провели. Прошу врахувати, що я взагалі не торкнувся соціальних, фінансових і політичних аспектів такої мобілізації в Росії", - зазначив "Флеш".

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Росії — останні новини на тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 2026 році Росія має намір залучити до армії ще близько 409 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Водночас у самій РФ дедалі помітнішими стають проблеми з ресурсами — як людськими, так і матеріальними, а також з економікою загалом. Незважаючи на це, російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін продовжує вірити, що країна здатна безперервно вести війну. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що реальна ситуація в Росії й надалі погіршуватиметься, про що свідчить, зокрема, зниження темпів набору контрактників навіть за умов високих виплат.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія розгорнула масштабну примусову мобілізацію, яка фактично стала інструментом виснаження місцевого населення. За даними Центру протидії дезінформації РНБО, мобілізованих часто використовують для виявлення позицій українських сил або як "гарматне м'ясо".

Інші новини:

Про особу: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався в різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він обіймав керівні посади в компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області у складі 3-го полку сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку на півночі Київської області разом із 136-м батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував і навчав різні військові підрозділи та силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Зараз він розробляє засоби малого РЕБ і вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України новини України та світу Мобілізація в Росії Сергій Флеш Бескрестнов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Усик – Верховен: коли і де дивитися трансляцію бою в Україні

Усик – Верховен: коли і де дивитися трансляцію бою в Україні

19:56Спорт
Як вплине на фронт масова мобілізація в РФ: "Флеш" відповів

Як вплине на фронт масова мобілізація в РФ: "Флеш" відповів

19:26Фронт
Умова Росії для перемир'я у війні: Зеленський розповів, що хоче Кремль від Заходу

Умова Росії для перемир'я у війні: Зеленський розповів, що хоче Кремль від Заходу

18:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Знайдено заміну туалетному паперу: багато хто вже використовує сучасний метод

Знайдено заміну туалетному паперу: багато хто вже використовує сучасний метод

"Кожного дня приходить": Денисенко зробила заяву щодо стосунків із Федінчиком

"Кожного дня приходить": Денисенко зробила заяву щодо стосунків із Федінчиком

Гості з неба: які птахи приносять у дім удачу, а які - тривожні новини

Гості з неба: які птахи приносять у дім удачу, а які - тривожні новини

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

На один знак зодіаку чекає дуже прибутковий місяць: гороскоп на травень 2026

На один знак зодіаку чекає дуже прибутковий місяць: гороскоп на травень 2026

Останні новини

20:20

Одна склянка порошку в злив - як за ніч позбутися жиру та бруду в трубах

20:15

Чим підживити огірки після пересаджування: врожай збиратимете ящиками

19:56

Усик – Верховен: коли і де дивитися трансляцію бою в Україні

19:52

Лікарі досі сперечаються: навіщо потрібні зуби мудрості і чи варто їх видалятиВідео

19:42

Росія офіційно приєднала до себе 1,5 млн км² території Китаю: як так сталось та колиВідео

Справжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травеньСправжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травень
19:26

Як вплине на фронт масова мобілізація в РФ: "Флеш" відповів

19:25

Дніпро виходить із "холодної зони": який день вікенду буде найтепліший

19:21

Щоб не зіпсувати смак: яку приправу в жодному разі не можна додавати в гаряче

19:16

Встигнути до червня: повний список культур, які треба посадити в травні

Реклама
19:10

Розмова Трампа з Путіним: Невзлін назвав сигнал та ризик для УкраїниПогляд

19:07

Samsonite — бренд, якому довіряють мандрівники вже понад 100 років новини компанії

18:37

Просування РФ та зачистка ЗСУ: як змінилася лінія фронту — DeepState

18:24

Рідкісний випадок: у США зловили унікального двоколірного лобстераВідео

18:20

Умова Росії для перемир'я у війні: Зеленський розповів, що хоче Кремль від Заходу

18:19

Пілот розповів, чому багатьом страшно літати: що турбує пасажирів

18:15

Навіщо змішувати лавровий лист із содою: несподіваний ефект простих продуктів

17:55

Мало хто знає: чому насправді тюльпани не дають квітів і як змусити їх зацвісти

17:25

"Можливо, це зміниться": Шарліз Терон відмовилася жити з чоловіками

17:24

Мадяр поставив Україні ультиматум, щоб розблокувати вступ в ЄС - ЗМІ

17:17

"Сильно посварилися": Оля Фреймут покарала відомого продюсера

Реклама
17:15

На кого чекає місяць сюрпризів, грошей та важливих рішень: гороскоп на травень 2026Відео

17:15

Літо без комарів: як захистити подвір’я та дім від небезпечних кровососів

17:11

Українці можуть залишитись без води і каналізації: які регіони в зоні ризику, список

17:04

Що хоче сказати кішка чи собака, хитаючи головою: чи варто хвилюватися

16:51

Штормове попередження помаранчевого рівня: на Тернопільщині очікується негода

16:50

Як сказати "изобилие" та "безделушка" українською: більшість не здогадується

16:30

Гривня раптово виросла: новий курс валют на 1 травня

16:22

Фінансові сюрпризи та нові знайомства: травень готує одному знаку великі зміниВідео

16:16

Кому 1 травня молитися про захист від недобрих людей: яке церковне свято

16:12

Як "підтягнути" обличчя простою зачіскою: вічно молода Енн Хетеуей розкрила секретВідео

16:04

Зникає з полиць на очах: українці масово скуповують одну крупу, які ціни

15:58

Корисне й смачне, як мед: як приготувати варення з кульбаб - перевірений рецепт

15:51

Станеться найближчими днями: "гість із майбутнього" вразив своїм пророцтвомВідео

15:48

Львівщину розігріє до +16: коли прийде справжнє потепління

15:09

Сильні заморозки атакують Полтавщину: коли температура впаде до -6°С

15:02

"Боєголовки націлені на них": Медведєв пригрозив США ядерною зброєю

14:57

Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжено - названо терміни

14:45

Пожовтілі підвіконня знову стануть білосніжними: допоможе дешевий аптечний засіб

14:36

З ними не жартують: чотири дати народження з "недоторканною" аурою

14:31

"Путін ще не вирішив": у Кремлі вийшли з несподіваною заявою щодо перемир'я

Реклама
14:29

СБУ вдруге за добу уразила НПЗ в Пермі: вибухнув резервуар, оголошено евакуацію

14:22

"Недопрацював як чоловік": відомий актор двічі розлучився із дружиною

14:15

Що не можна позичати у свято 1 травня: прикмети та заборони

14:04

Для України готують альтернативу прискореному вступу до ЄС - що дізналися ЗМІ

13:53

Водіїв закликали дотримуватися правила 3% при заміні коліс – яка причинаВідео

13:49

Коли садити ярий часник у травні 2026: найкращі дати для шикарного врожаю

13:36

Українців закликали робити запаси води: РФ може готувати нові удари

13:31

Найвищий чоловік у світі вразив своїм зізнанням: приховував це довгі роки

13:29

Росія не змогла скористатися з високих цін на нафту через "санкції СБУ", - експерт

13:15

Антициклон змінить погоду в Україні: коли буде по-справжньому тепло та сонячно

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти