Як вплине на фронт масова мобілізація в РФ: "Флеш" відповів

Сьогодні вирішальну роль відіграють дрони, а масові атаки піхоти вже не дають того ефекту, який мали раніше, вважає "Флеш".

https://glavred.net/front/kak-povliyaet-na-front-massovaya-mobilizaciya-v-rf-flesh-otvetil-10760966.html Посилання скопійоване

"Флеш" пояснив, чому масова мобілізація не дасть РФ переваги

Навіть у разі масштабної мобілізації в Росії це не змінить кардинально ситуацію на фронті. Таку думку висловив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш") у своєму Telegram-каналі, коментуючи можливу примусову мобілізацію в Росії.

Він зазначив, що бачить багато тривожних сигналів щодо такого сценарію. Водночас визнав, що в разі реалізації це може створити певні проблеми для України.

відео дня

Разом з тим Бескрестнов підкреслив, що характер війни істотно змінився, і вона вже не буде виглядати так, як раніше. За його словами, будь-який танк або бойова машина на полі бою зараз можуть проіснувати не більше години, оскільки їх швидко знищують дрони.

"Штурми з використанням техніки стали зараз рідкістю. Чи будуть масові набіги живої сили, як це робив СРСР під час Другої світової? Наші хлопці будуть активно працювати з FPV. Ми підготуємо необхідні ресурси відповідно до масштабів мобілізації та очікуваних загроз. Прямо зараз БПЛА підрозділів ЗСУ не виконують "план" з ліквідації. Дрони є - ворога стільки немає", - зазначив "Флеш".

Він додав, що на даний момент підрозділи безпілотних систем ЗСУ не стикаються з дефіцитом цілей. Радник міністра оборони підкреслив, що часи, коли результат війни визначався лише кількістю людей, вже минули.

"Звичайно, наш ворог теж це все розуміє. Якби масова мобілізація в піхоту могла щось радикально і швидко змінити, її б уже давно провели. Прошу врахувати, що я взагалі не торкнувся соціальних, фінансових і політичних аспектів такої мобілізації в Росії", - зазначив "Флеш".

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 2026 році Росія має намір залучити до армії ще близько 409 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Водночас у самій РФ дедалі помітнішими стають проблеми з ресурсами — як людськими, так і матеріальними, а також з економікою загалом. Незважаючи на це, російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін продовжує вірити, що країна здатна безперервно вести війну. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що реальна ситуація в Росії й надалі погіршуватиметься, про що свідчить, зокрема, зниження темпів набору контрактників навіть за умов високих виплат.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія розгорнула масштабну примусову мобілізацію, яка фактично стала інструментом виснаження місцевого населення. За даними Центру протидії дезінформації РНБО, мобілізованих часто використовують для виявлення позицій українських сил або як "гарматне м'ясо".

Про особу: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався в різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він обіймав керівні посади в компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області у складі 3-го полку сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку на півночі Київської області разом із 136-м батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував і навчав різні військові підрозділи та силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Зараз він розробляє засоби малого РЕБ і вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред