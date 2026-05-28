"Можливо, навіть у 2027": аналітик спрогнозував масштабний провал окупантів

Українські військові мають шанс дотиснути ворога.

https://glavred.net/front/vozmozhno-dazhe-v-2027-analitik-sprognoziroval-masshtabnyy-proval-okupantov-10768439.html Посилання скопійоване

Українські військові працюють над тим, щоб війна повернулася на територію агресора / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що сказав Коваленко:

Україна має виснажити ресурси РФ на фронті

Умови для провалу ворога Україна може створити, але на це потрібний час

Безрезультатність літнього наступу РФ призведе до провалу оборони противника

Україна може створити умови для провалу оборони країни-агресорки Росії та перенести війну на її територію вже у 2027 році. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, для цього потрібно зробити кілька важливих кроків. Перший з них - це виснаження людського ресурсу Росії настільки, щоб вона вже не змогла компенсувати втрати за рахунок мобілізації.

відео дня

Дивіться відео про те, чому 2026-й стане для росіян роком провальних наступів:

"Другий – це втрата ворогом зв'язку, тобто повне знищення елементів зв'язку росіян та їх телекомунікацій", - додав аналітик.

Третій крок полягає у тому, щоб перерізати логістику російських військ, щоб вони не могли своєчасно компенсувати щомісячні, щотижневі та щодобові втрати через відсутність стабільної якісної логістики.

"Саме з цього розпочнеться обвал оборони супротивника. Це довгий шлях. Це відбудеться не завтра, не за два-три тижні і не за два-три місяці. Я навіть не впевнений, що ми повноцінно побачимо ці події у 2026 році. Але завершення літньої наступальної кампанії та її безрезультатність призведуть до створення умов для провалу оборони", - наголосив Коваленко.

У російсько-українській війні настає переломний момент

Главред писав, що за словами Олександра Коваленка, в російсько-українській війні формується нова динаміка, яка дедалі очевидніше грає на користь України. Хоча про остаточний перелом говорити зарано, зміни на фронті свідчать, що російська армія втрачає здатність наступати, а її головна ставка - масовість - перестає давати результат.

Людський ресурс, який Кремль роками вважав ключовою перевагою, більше не працює в умовах сучасної високотехнологічної війни. Коваленко зауважив, що російські війська входять у фазу виснаження, а темпи їхнього просування впали до мінімуму.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що війна в Україні може тривати ще 2-3 роки. За останній час ефективність української оборони поступово підвищилась. У цьому допомогло використання безпілотників.

Раніше стало відомо, що російські окупанти заявили про захоплення прикордонного села Гранів у Харківській області, але ця інформація є лише черговою порцією брехні.

Напередодні міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна запускає "логістичний локдаун" армії Росії та масштабує middle strike-удари по тилу ворога.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред