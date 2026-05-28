"Можливо, навіть у 2027": аналітик спрогнозував масштабний провал окупантів

Анна Косик
28 травня 2026, 14:02оновлено 28 травня, 14:34
Українські військові мають шанс дотиснути ворога.
Українські військові працюють над тим, щоб війна повернулася на територію агресора / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що сказав Коваленко:

  • Україна має виснажити ресурси РФ на фронті
  • Умови для провалу ворога Україна може створити, але на це потрібний час
  • Безрезультатність літнього наступу РФ призведе до провалу оборони противника

Україна може створити умови для провалу оборони країни-агресорки Росії та перенести війну на її територію вже у 2027 році. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, для цього потрібно зробити кілька важливих кроків. Перший з них - це виснаження людського ресурсу Росії настільки, щоб вона вже не змогла компенсувати втрати за рахунок мобілізації.

"Другий – це втрата ворогом зв'язку, тобто повне знищення елементів зв'язку росіян та їх телекомунікацій", - додав аналітик.

Третій крок полягає у тому, щоб перерізати логістику російських військ, щоб вони не могли своєчасно компенсувати щомісячні, щотижневі та щодобові втрати через відсутність стабільної якісної логістики.

"Саме з цього розпочнеться обвал оборони супротивника. Це довгий шлях. Це відбудеться не завтра, не за два-три тижні і не за два-три місяці. Я навіть не впевнений, що ми повноцінно побачимо ці події у 2026 році. Але завершення літньої наступальної кампанії та її безрезультатність призведуть до створення умов для провалу оборони", - наголосив Коваленко.

У російсько-українській війні настає переломний момент

Главред писав, що за словами Олександра Коваленка, в російсько-українській війні формується нова динаміка, яка дедалі очевидніше грає на користь України. Хоча про остаточний перелом говорити зарано, зміни на фронті свідчать, що російська армія втрачає здатність наступати, а її головна ставка - масовість - перестає давати результат.

Людський ресурс, який Кремль роками вважав ключовою перевагою, більше не працює в умовах сучасної високотехнологічної війни. Коваленко зауважив, що російські війська входять у фазу виснаження, а темпи їхнього просування впали до мінімуму.

Нагадаємо, Главред писав, що війна в Україні може тривати ще 2-3 роки. За останній час ефективність української оборони поступово підвищилась. У цьому допомогло використання безпілотників.

Раніше стало відомо, що російські окупанти заявили про захоплення прикордонного села Гранів у Харківській області, але ця інформація є лише черговою порцією брехні.

Напередодні міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна запускає "логістичний локдаун" армії Росії та масштабує middle strike-удари по тилу ворога.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

"Найкращі для України": Швеція передає десятки літаків Gripen із унікальною зброєю

Долар і євро різко пішли у піке: новий курс валют на 29 травня

Загроза масованого ракетного удару: обстріл можливий вже найближчим часом

