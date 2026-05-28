"У нас є укриття": Тополя зізналася, чи планує вивозити дітей з України

Олена Тополя зазначила, що діти вже сприймають повітряні тривоги набагато спокійніше, оскільки звикли до постійної небезпеки.

Тополя зізналася, чи планує вивозити дітей з України

Коротко:

Олена Тополя не планує виїжджати з країни

Останні атаки на Київ були поблизу будинку Тополі

Українська співачка Олена Тополя відверто розповіла, чи збирається залишати Україну разом із трьома дітьми на тлі триваючої війни та загроз нових атак на Київ. Про це артистка розповіла в інтерв'ю для BLIK.ua.

Артистка зізналася, що попри тривожні новини та попередження про можливі удари по столиці, виїжджати з країни не планує. За словами співачки, родина продовжує жити звичайним життям, наскільки це можливо в нинішніх умовах.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Олена разом із дітьми тимчасово перебувала у США, проте пізніше вирішила повернутися додому. Зараз співачка каже, що залишається в Києві й ретельно стежить за ситуацією з безпекою.

"У нас є укриття, ми завжди туди спускаємося. Діти закінчують навчання, попереду іспити. Дуже сподіваюся, що все буде добре. Ми стежимо за Telegram-каналами, дивимося, де і що летить", — поділилася артистка.

Тополя також зазначила, що діти вже сприймають повітряні тривоги набагато спокійніше, оскільки звикли до постійної небезпеки. Однак саму співачку останні обстріли почали турбувати сильніше, особливо після того, як вибухи прогриміли зовсім поруч із будинком родини.

"Останні атаки були вперше настільки близько до нашого будинку. Навіть коли раніше поруч падали дрони, стіни так сильно не трясло", - розповіла виконавиця.

Співачка згадала й про торішній ракетний удар, внаслідок якого квартира Олени та Тараса Тополі зазнала серйозних пошкоджень. Тоді вибуховою хвилею вибило вікна та деформувало броньовані двері. На щастя, ніхто з родини не постраждав.

Після недавньої масованої атаки артистка побоювалася, що житло знову доведеться відновлювати.

"Я вже була готова побачити квартиру без скла. Але цього разу вікна витримали, тому що ми встановили броньовані", - додала Олена.

Про особу: Олена Тополя Олена Тополя – українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha почала виступати під ім'ям Олена Тополя.

