Росія готує мобілізацію на окупованих територіях України - кого призвуть першими

Російська окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях України переходить до системної та довготривалої моделі примусової мобілізації.

Росія готує мобілізацію на окупованих територіях

Росія на ТОТ України хоче розгорнути масштабну мобілізацію

Підготовка до призову чоловіків вже почалась

Російська адміністрація на тимчасово окупованих територіях України готує власну мобілізаційну інфраструктуру для призову до російської армії. Окупаційний очільник Донеччини Денис Пушилін підписав так званий "указ про призов-2026", який означає перехід від разової мобілізації до системної та тривалої призовної моделі. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Документ чітко визначає вікову категорію — чоловіки 1996–2008 років народження — і передбачає створення окремої інституційної інфраструктури: "призовної комісії днр" та мережі комісій у містах і округах. Йдеться вже не про тимчасову кампанію, а про формування постійного механізму примусового залучення людей до війни.

Водночас окупаційна адміністрація дедалі менше спирається на загальноросійські правила і фактично вибудовує власні норми та структури. У ЦНС вважають, що це вказує на масштабні плани мобілізації саме на тимчасово окупованих територіях, де рішення ухвалюються швидше та жорсткіше, ніж у самій Росії. Така "локальна нормотворчість" дає змогу розширювати призов, обходити формальні обмеження та занижувати критерії придатності.

"Інсайдери ЦНС повідомляють, що підготовка до призову почалася заздалегідь: на місцях уже зведені списки чоловіків призовного віку на основі даних паспортних служб, роботодавців і навчальних закладів. Особливу увагу приділяють студентам і працівникам бюджетної сфери – тим, на кого найпростіше тиснути через довідки, відстрочки та загрозу звільнення", - йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву також звернули увагу на роль медичних комісій. Формально вони мають оцінювати стан здоров’я, однак фактично орієнтовані на максимальне скорочення кількості визнаних непридатними. За умов занепаду медицини огляди часто проводяться поверхово, а рішення ухвалюються за шаблоном. У результаті медичний механізм використовується не для захисту людей, а для узаконення примусу.

"Таким чином, указ Пушиліна демонструє, що окупаційна адміністрація будує власну мобілізаційну інфраструктуру, не обмежену рамками російського законодавства. Це свідчить про серйозні масштаби майбутнього призову й перетворення ТОТ на зону постійної мобілізаційної готовності, де війна стає рутинною адміністративною процедурою", - резюмували в ЦНС.

Як зміниться мобілізація в самій Росії

Як писав Главред, запроваджена в Росії цілорічна мобілізація, яка найближчим часом має повноцінно запрацювати, може зазнати змін. Призов триватиме протягом усього року, однак це не обов’язково означатиме автоматичне відправлення мобілізованих безпосередньо на фронт, зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Спочатку строковик має стати контрактником, підписати контракт із міноборони РФ, а наступного року – я впевнений – з’явиться поправочка до закону, яка зробить це обов’язком. І тоді у кожного російського мобілізованого від строковика до контрактника буде лише один крок. Це зроблять обов’язковою нормою. І, дійсно, Росія готується воювати (принаймні в Україні) великою кількістю людського ресурсу, навіть більшою, ніж вона воює зараз", - вказав він.

Стратегія РФ щодо тимчасово окупованих територій України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський воєнний злочинець Володимир Путін схвалив оновлену стратегію державної національної політики РФ до 2036 року, яка, за оцінками української розвідки, має на меті посилення процесів русифікації українців на тимчасово захоплених територіях.

У Центрі національного спротиву зазначають, що ці кроки спрямовані на подальше витіснення української мови та ідентичності, а також на інтеграцію окупованих регіонів у російський культурний і інформаційний простір.

Водночас західні медіа повідомляють, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість визнання Криму та інших окупованих українських територій частиною Росії.

