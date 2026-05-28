Остапчуки опублікували фото з весілля та покинули Україну

Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука Катерина показала кадри з їхнього пишного весільного торжества, а також попрощалася з Україною.
Про це блогерка написала на своїй сторінці в Instagram.
Так, нещодавно пара оголосила про те, що виїжджає з України і тепер житиме в Канаді. Як відомо, Володимир Остапчук має посвідку на проживання в Канаді, а також можливість працювати в університеті та частіше бачити своїх дітей від першого шлюбу.
І ось сьогодні, 28 червня, пара остаточно виїжджає з України.
Крім того, пара поділилася фотографіями зі свого весільного торжества. Зазначимо, що офіційно вони стали чоловіком і дружиною вже давно, а ось весілля відсвяткували лише зараз.
Куди переїжджає Володимир Остапчук
Нагадаємо, що нещодавно Володимир та Катерина Остапчуки прийняли рішення емігрувати до Канади.
Про особу: Володимир Остапчук
Володимир Остапчук — український ведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають всі"), актор (кіно та дубляж) і комік.
Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.
