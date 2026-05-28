Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Остапчуки опублікували фото з весілля та покинули Україну

Олена Кюпелі
28 травня 2026, 14:05
google news Підпишіться
на нас в Google
Катерина Остапчук остаточно попрощалася з Україною та наостанок опублікувала фото з весілля.
Остапчука похвалилися весіллям перед виїздом з України
Остапчука похвалилися весіллям перед виїздом з України / Колаж Главред, фото Instagram / Фото профілю ostapchukkaterynaa ostapchukkaterynaa

Коротко:

  • Якою новиною поділилася Остапчук
  • Як виглядало весілля ведучого

Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука Катерина показала кадри з їхнього пишного весільного торжества, а також попрощалася з Україною.

Про це блогерка написала на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Так, нещодавно пара оголосила про те, що виїжджає з України і тепер житиме в Канаді. Як відомо, Володимир Остапчук має посвідку на проживання в Канаді, а також можливість працювати в університеті та частіше бачити своїх дітей від першого шлюбу.

І ось сьогодні, 28 червня, пара остаточно виїжджає з України.

Остапчуки поділилися фотографіями зі свого весілля
Остапчуки поділилися фото з весілля / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Крім того, пара поділилася фотографіями зі свого весільного торжества. Зазначимо, що офіційно вони стали чоловіком і дружиною вже давно, а ось весілля відсвяткували лише зараз.

Остапчуки поділилися фотографіями зі свого весілля
Остапчуки поділилися фото з весілля / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa
Остапчуки поділилися фотографіями зі весілля
Остапчуки поділилися фото з весілля / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa
Остапчуки поділилися фотографіями зі свого весілля
Остапчуки поділилися фото з весілля / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa
Остапчуки поділилися фотографіями зі весілля
Остапчуки поділилися фото з весілля / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Куди переїжджає Володимир Остапчук

Нагадаємо, що нещодавно Володимир та Катерина Остапчуки прийняли рішення емігрувати до Канади. Раніше пара вирішила влаштувати прощальне свято, щоб провести час з рідними та друзями до свого від'їзду з України.

Володимир Остапчук
Володимир Остапчук / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що популярна співачка 90-х Анжеліка Рудницька висловилася щодо своєї колишньої подруги, а нині зрадниці України — співачки Ані Лорак.

Раніше також відома українська актриса Дар'я Петрожицька у відвертій розмові зізналася у складнощах, які актриса зараз переживає у стосунках зі своїм коханим.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Володимир Остапчук

Володимир Остапчук — український ведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають всі"), актор (кіно та дубляж) і комік.

Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Володимир Остапчук
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Найкращі для України": Швеція передає десятки літаків Gripen із унікальною зброєю

"Найкращі для України": Швеція передає десятки літаків Gripen із унікальною зброєю

16:18Аналітика
Долар і євро різко пішли у піке: новий курс валют на 29 травня

Долар і євро різко пішли у піке: новий курс валют на 29 травня

16:07Економіка
Загроза масованого ракетного удару: обстріл можливий вже найближчим часом

Загроза масованого ракетного удару: обстріл можливий вже найближчим часом

15:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому не можна брати кота на руки: причина, про яку мало хто говорить

Чому не можна брати кота на руки: причина, про яку мало хто говорить

Три дерева, гілки яких категорично не можна приносити в дім на Трійцю - перелік

Три дерева, гілки яких категорично не можна приносити в дім на Трійцю - перелік

Три хатні справи, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

Три хатні справи, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

Не потрібні мільйони: які знаки зодіаку вміють щиро радіти життю

Не потрібні мільйони: які знаки зодіаку вміють щиро радіти життю

Останні новини

16:54

Подружжя розпочало ремонт, і їх засипало "скарбами" з минулого

16:52

Навіщо класти плашку з водою в бачок унітазу: геніальний трюк сантехніків

16:50

У Львові під паркетом музею Шухевича виявили унікальну знахідкуФото

16:18

"Найкращі для України": Швеція передає десятки літаків Gripen із унікальною зброєю

16:09

Підліток покинув навчання і заробив мільйони на старій одежі

Через зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист МуренкоЧерез зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист Муренко
16:07

Долар і євро різко пішли у піке: новий курс валют на 29 травня

15:56

"На гроші розвела": Бєдняков розповів про неприємний інцидент в Полтаві

15:42

Смерть Метью Перрі: колишній помічник актора отримав тюремний термін

15:18

Гетманцев відпочивав на Лазурці під час війни, а у Раді "не знають", як він виїхав — Бойко

Реклама
15:16

Загроза масованого ракетного удару: обстріл можливий вже найближчим часом

15:15

Кому Повня принесе доленосні фінансові зміни: гороскоп для всіх знаків зодіаку

15:01

Вибух у Житомирі: містяни повідомляли про підозрілий предмет на дитячому майданчику

14:59

Контрабанда з Григоришиним та блокування завезення "швидких", - ексмер Глухова Терещенко про діяльність Порошенка при владі

14:51

"У нас є укриття": Тополя зізналася, чи планує вивозити дітей з України

14:42

Портативні сонячні панелі відкрили нові можливості для домуВідео

14:31

Чому не варто їздити з відкритими вікнами: головна помилка водіїв у спекуВідео

14:25

Від Харківщини до Львівщини: супергерої з усієї України зустрілися з ведучою Нелею Шовкопляс

14:17

Гороскоп Таро на завтра, 29 травня: Овнам — справжнє кохання, Стрільцям — обман

14:05

Остапчуки опублікували фото з весілля та покинули Україну

14:02

"Можливо, навіть у 2027": аналітик спрогнозував масштабний провал окупантів

Реклама
13:49

"Хтось згасає": Дар’я Петрожицька розповіла про складнощі з нареченим

13:43

Дати великих церковних свят у 2026 році за новим стилем: що змінилося

13:39

Кремль погрожує Україні новою хвилею ударів: чи є реальна загроза для Києва

13:38

Чому 29 травня не можна важко працювати та прибирати в домі: яке церковне свято

13:30

Простий спосіб із фольгою може допомогти пережити найспекотніші дні

13:20

Малина віддячить щедрим і солодким врожаєм: чим підживити кущі у червні

13:18

Ціна злетіла на 27%: в Україні через дефіцит дорожчає популярний продукт

13:12

Прилипла: співачка розповіла, хто підмовив Лорак обрати Росію

13:10

Битва за трафік: ТОП-5 SEO-агенцій України в 2026 році та як не злити бюджет в епоху ШІ новини компанії

12:55

Зламають долю кривдника: яким жінкам небезпечно зраджувати за датою народженняВідео

12:54

Китайський гороскоп на завтра, 29 травня: Тиграм — ініціатива, Драконам — перевірка

12:15

Наречена потрапила в безглузду ситуацію з піцою перед весіллям своєї мрії

12:12

Рада ратифікувала важливу угоду з ЄС: які умови має виконати Україна

12:11

У російсько-українській війні настає переломний момент: експерт назвав головні ознаки

11:50

Температура впаде до +4 градусів: коли відступить холод та прийде літнє тепло

11:41

ЗСУ завдали удару по НПЗ у Туапсе і атакували об’єкти ВПС РФ ракетами Storm Shadow

11:26

Як відмити кухонні шафи від жиру і застарілого бруду: поради від професіоналів

11:21

Фотографії з різних епох породили теорії про подорожі в часі

11:12

Україна переламала хід війни з РФ: яка нищівна стратегія кардинально змінила ситуацію

11:02

Загроза існує не лише з боку Білорусі: оглядач заявив про "код жовтий"Відео

Реклама
10:46

Бур'яни зникнуть надовго: агрономи назвали 2 найкращі засобиВідео

10:44

Народжені, щоб ламати стереотипи: які дати вказують на "бунтарів роду" і в чому їхня місіяВідео

10:23

Дуже смачна бюджетна намазка з кабачка - рецепт за 10 хвилин

10:12

Анна Галета про реабілітацію після війни: в Україні працюють над міждисциплінарною моделлю відновлення людини

10:02

Каллас заявила про евакуацію посольства США з Києва: що насправді відбувається

09:58

Кремль погрожує новими ударами по Києву: чи може зрости інтенсивність атак

09:26

У червні почнуть діяти нові правила мобілізації: що зміниться для українців

09:05

Машина розбита вщент: у жахливій ДТП загинула молода українська блогерка та модель

09:05

Генерал США назвав головну умову перемоги України у війні: до чого тут Крим

09:00

Україна візьметься за Москву восени-взимку, у серпні-вересні полетить наша балістика – КоваленкоВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти