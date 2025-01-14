ЗСУ завдали наймасовішого удару по РФ: уражені обʼєкти на відстані до 1100 км

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження стратегічних цілей загарбників.

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РФ масовано атакували дрони / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

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Україна здійснила наймасовіший удар по військових об'єктах РФ

Під час операції успішно було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі та ще декілька заводів РФ

В ході атаки було знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси – "Тор" та "Бук"

В ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об'єктах росіян. Було уражено цілі на відстані від 200 до 1100 км в глибині Росії. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ в Телеграм.

У повідомленні йдеться, що під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

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"Знову успішно атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області, де щойно загасили пожежу, що тривала 5 днів після попереднього удару. Займання успішно відновлено підрозділами Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки.", - написали у пресслужбі Генштабу.

Також, уражено Брянський хімічний завод в місті Сєльцо.

У Генштабі пояснили, що Брянський завод - стратегічне підприємство військово-промислового комплексу РФ. Тут виробляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, а також інженерні боєприпаси та складові частини крилатих ракет "Х-59".

"На території заводу спостерігалася вторинна детонація, що тривала кілька годин. Окрім цього, в ході атаки знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси – "Тор" та "Бук"", - додали у Генштабі.

До виконання успішного бойового завдання залучалися підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, ракетних військ, Повітряних Сил ЗС України, а також Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України.

Окрім того, підрозділи ГУР та СБУ завдали ударів по стратегічних об'єктах військово-промислового комплексу РФ — Саратовському нафтопереробному заводу та заводу "Казаньоргсинтез". На обох об'єктах виникли пожежі.

У Генштабі наголосили, що українські воїни будуть цілеспрямовано атакувати ворожі обʼєкти до тих пір, поки не припиниться збройна агресія Російської Федерації проти України.

Вибухи в РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на вівторок, Росію сколихнула серія вибухів. 14-й окремий полк БпАК повідомив про повторне ураження інфраструктури військового аеродрому "Енгельс-2". Відомо, що українські військові уразили нафтобазу "Кристалл", де знову відбулося займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для російських бомбардувальників. Крім того, українським воїнам вдалося завдати точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо, який є стратегічним об'єктом військово-промислового комплексу РФ.

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів, що удари по нафтопереробних заводах та нафтобазах помітно ослаблюють ворога, зокрема знижується потенціал застосування відповідних авіаційних засобів.

Згодом керівник ЦПД Андрій Коваленко прокоментував атаку та її важливість. За його словами, на нафтобазі біля аеродрому "Енгельс зберігається паливо для літаків, які тероризують українські міста ракетними атаками.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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