Атака дронів у Воронезькій області: ціллю міг стати військовий аеродром РФ

Над територією аеродрома нібито були збиті дрони.

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Атака дронів у Воронезькій області / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 22 окрема механізована бригада

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Дрони атакували Воронезьку область РФ

Ціллю атаки міг бути військовий аеродром "Балтимор"

На летовищі, ймовірно, базуються бомбардувальники Су-34

У середу, 25 грудня, дрони атакували Воронезьку область. Ціллю атаки міг бути військовий аеродром "Балтимор". Про це пише телеграм-канал ASTRA.

Зазначається, що над територією летовища буцімто були збиті дрони, а уламки від них пошкодили гараж та дах будинку.

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Зокрема, як пишуть у мережі, уламки безпілотника впали на гараж на вулиці Виноградній у Воронежі, внаслідок чого він згорів. У селі Новогрем'яче збитий безпілотник також пошкодив дах житлового будинку на вулиці Жовтневій. Інформація про постраждалих не надходила.

Водночас, у міноборони Росії стверджували, що над Воронезькою областю нібито збили 23 БпЛА. У мережі переконані, що саме військовий аеродром "Балтимор" був ціллю дронової атаки.

Варто додати, зо згідно з відкритими даними, на аеродромі "Балтимор" дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії. На летовищі базуються бомбардувальники Су-34, з яких країна-агресор Росія запускає КАБи та авіаційні ракети.

Су-34 / Інфографіка: Главред

Атака дронів на РФ - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 25 грудня, 4 безпілотники впали на територію лінійної диспетчерської виробничої станції ТОВ "Транснафтопродукт" у населеному пункті Новомикільське Тамбовської області, що в країні-агресорці Росії. Внаслідок дронової атаки спалахнула котельня.

Також відомо, що днями у Новочеркаську, що знаходиться у Ростовській області країни-агресора Росії, пролунав потужний вибух. Як з'ясувалося, дрони СБУ атакували склад боєприпасів на одному з найбільших полігонів в РФ біля зазначеного населеного пункту, там відбулася детонація боєприпасів.

Крім того, 22 грудня був атакований найбільший військовий полігон країни-агресора Росії "Кадамовський". Щонайменше чотири безпілотники, ймовірно, вдарили по території військового полігону у селищі Персіанівський.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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