Масштабна пожежа: у російській Тулі горить військовий госпіталь - деталі

Коротко:
- У Тулі горить військовий госпіталь РФ
- Під час загоряння всередині було близько 200 осіб
- Не відомо, що спричинило пожежу
У військовому госпіталі російського міста Тула сталась масштабна пожежа. Будівля належить до 39-го окремого медичного загону ВДВ. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Зазначається, що вогонь охопив один із поверхів військового шпиталю, розташованого на вулиці Радянська. Площа пожежі - 1000 квадратних метрів. На місці пожежі працюють рятувальники.
Попередня причина пожежі - коротке замикання проводки. У момент загоряння всередині було близько 200 осіб.
Наразі не відомо, що спричинило пожежу. Росіяни стверджують, що медпрацівників та пацієнтів "евакуювали". Про постраждалих не повідомлялося.
Пожежа в Тулі - відео:
Пожежі на російських об'єктах - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 11 січня у Татарстані загорівся російський нафтопереробний завод "Танеко". Інцидент стався в місті Нижньокамськ на тлі загрози атаки БпЛА.
У ніч на 19 грудня в Ростовській області країни-агресора РФ пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про атаку безпілотників, а очевидці - про потужну пожежу на НПЗ у Новошахтинську.
Крім того, у листопаді в Ростовській області спалахнула масована пожежа на нафтобазі в передмісті міста Каменськ-Шахтинський.
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Що за місто Тула?
Тула - місто в Росії, адміністративний центр Тульської області та міського округу Тула. Розташоване на півночі Середньоруської височини на березі річки Упи, за 170 кілометрів на південь від Москви, пише Вікіпедія.
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