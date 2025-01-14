Масштабні удари по РФ: ЗСУ уразили важливий аеродром та хімічний завод ворога

Наслідки масованої атаки України на Росію виявились досить масштабними, Україна завдала серйозних збитків ворогу.

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Українські військові значно ослабили ворога / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили військові:

Повторного ураження зазнав аеродром "Енгельс-2"

На території нафтобази "Кристалл" здійнялась пожежа

Українські воїни нанесли удар по Брянському хімічному заводу

У ніч на 14 січня українські сили атакували об'єкти на території країни-агресорки Росії одразу у декількох областях. 14-й окремий полк БпАК повідомив про повторне ураження інфраструктури військового аеродрому "Енгельс-2".

Українські військові уразили зокрема нафтобазу "Кристалл", де знову відбулося займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які разом із Ту-95МС базуються на цьому аеродромі і часто тероризують мирне населення України.

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"Кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена. Робимо все можливе, щоб пожежні бригади Енгельса, які тільки-но загасили полум’я після попереднього удару, не лишились без роботи в умовах все більш тяжкої економічної ситуації на Росії", - йдеться у повідомленні.

Літаки Ту, якими обстрілюють Україну / Інфографіка: Главред

Також у Силах Безпілотних Систем повідомили про завдання точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо, який є стратегічним об'єктом військово-промислового комплексу РФ.

Відомо, що на цьому заводі окупанти виробляють порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих авіаційних ракет "Х-59", озброєння ТОС-1 "Тосочка", системи дистанційного мінування "Земледелие", а також здійснюють капітальний ремонт РСЗВ "Град", "Ураган" та "Торнадо-Г".

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки українських сил на хімзавод РФ:

"Ця операція стала взірцем координації між розвідкою, ракетними військами, реактивною артилерією та безпілотними системами. Дрони вдало відволікли російську ППО, відкривши шлях для ракет, які точно вразили основні цілі. А БПЛА дальної дії після ракетного удару знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру. Бездоганна синхронізація дій Сил безпілотних систем, ГУР, ССО, СБУ та інших складових Сил оборони України", - наголосили в СБС.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на початку січня у Ростовській області країни-агресорки Росії пролунали вибухи. Колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що внаслідок атаки, що тривала більше двох годин, було влучання по військовому аеродрому.

Через декілька днів Сили оборони України атакували нафтобазу "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області Росії. Після удару на об'єкті почалась "повторна детонація".

Раніше також Сили оборони України завдали удару по нафтобазі "Ярцевська" в Смоленській області Росії. Підрозділи Сил спеціальних операцій у співпраці з безпілотними системами та іншими складовими Сил оборони атакували об'єкт, спричинивши потужні вибухи та пожежу.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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