Коли США можуть дати дозвіл на удари вглиб РФ: названо ймовірний термін

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній припустив, коли Україні дозволять бити вглиб Росії - до виборів у США чи після.
За його словами, до виборів такого дозволу не буде, тому що (Байден – ред.) узагалі нічого робити не хоче і дме на воду.
"А от після - можливі варіанти", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.
На уточнююче запитання, чи станеться це після 5 листопада, але поки ще Байден залишатиметься при владі, Загородній сказав – подивимося.
"Але я вважаю, що після 5-го числа. Однак найкраще нам самим робити зброю і (руйнувати – ред.) енергосистему ворога", - додав експерт.
Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
Удари вглиб Росії - що відомо
Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорив, що рішення щодо використання Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії є виключно компетенцією окремих союзників.
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що у Німеччині не виключають надання дозволу Україні на застосування переданого озброєння для ударів по країні-агресору Росії.
В той же час, заступник голови Комітету з питань нацоборони Єгор Чернєв також вважає, що США можуть схвалити дозвіл України бити далекобійною зброєю по РФ вже після президентських виборів.
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