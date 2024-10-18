Коли США можуть дати дозвіл на удари вглиб РФ: названо ймовірний термін

Чи отримає Україна дозвіл на удари вглиб РФ до виборів у США?

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Дозвіл США на удари вглиб РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, defense.gov

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній припустив, коли Україні дозволять бити вглиб Росії - до виборів у США чи після.

За його словами, до виборів такого дозволу не буде, тому що (Байден – ред.) узагалі нічого робити не хоче і дме на воду.

"А от після - можливі варіанти", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

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На уточнююче запитання, чи станеться це після 5 листопада, але поки ще Байден залишатиметься при владі, Загородній сказав – подивимося.

"Але я вважаю, що після 5-го числа. Однак найкраще нам самим робити зброю і (руйнувати – ред.) енергосистему ворога", - додав експерт.

Ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Удари вглиб Росії - що відомо

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорив, що рішення щодо використання Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії є виключно компетенцією окремих союзників.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що у Німеччині не виключають надання дозволу Україні на застосування переданого озброєння для ударів по країні-агресору Росії.

В той же час, заступник голови Комітету з питань нацоборони Єгор Чернєв також вважає, що США можуть схвалити дозвіл України бити далекобійною зброєю по РФ вже після президентських виборів.

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