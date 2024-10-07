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Система ППО не врятувала: з'явились нові подробиці ударів по Криму

Юрій Берендій
7 жовтня 2024, 18:05
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Російська система ППО "Панцир С-1" не змогла врятувати нафтовий термінал у Феодосії від ураження Силами оборони України.
Система ППО не врятувала: з'явились нові подробиці ударів по Криму
Вибухи в Криму 7 жовтня - нові подробиці ударів по порту в Феодосії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, "Радіо Свобода"

У ніч на понеділок, 7 жовтня, Сили оборони України завдали удару по морському нафтовому терміналу в тимчасово окупованій Росією Феодосії. Українські дрони успішно атакували об'єкт, попри наявність системи ППО "Панцир С-1", яка не змогла відбити атаку. Про це повідомляє "Радіо Свобода", публікуючи відповідні супутникові знімки.

На відео, опублікованому телеграм-каналом АТЕШ, а також на супутникових знімках, видно "Панцир", встановлений на подіумі.

"Такі ж "Панцирі" на подіумах (для збільшення дальності виявлення цілей) раніше були встановлені на території нафтобази в Туапсе і поруч з іншими російськими об'єктами критичної інфраструктури", - додають журналісти.

відео дня

Дивіться відео розташування російської системи ППО "Панцир С-1" на території нафтового термінала у Феодосії:

Система ППО не врятувала: з'явились нові подробиці ударів по Криму
Фото: скріншот

Журналісти звертають увагу, що системи "Панцир С-1" розташовані за 2,5 кілометра від дачі колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і за 1,9 кілометра від резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Згідно з супутниковими даними, "Панцирі" стоять на околиці села Петрово-Дальнєє, неподалік Рубльовського шосе.

Система ППО не врятувала: з'явились нові подробиці ударів по Криму
Що відомо про систему "Панцир С-1" / Інфографіка: Главред

Атаки ЗСУ на Крим

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.

Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 жовтня, в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, внаслідок яких були атаковані аеродроми "Бельбек" і "Саки". Крім того, у Феодосії спалахнула пожежа на нафтобазі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України вразили морський нафтовий термінал у Феодосії, що постачає паливо для російської армії. Пожежа розпочалася внаслідок удару по нафтобазі.

Раніше, 21 у Сімферопольському районі, де розташовані склади боєприпасів РФ, мешканці зафіксували близько 10 вибухів, про що повідомив Telegram-канал "Кримський вітер".

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