Система ППО не врятувала: з'явились нові подробиці ударів по Криму

У ніч на понеділок, 7 жовтня, Сили оборони України завдали удару по морському нафтовому терміналу в тимчасово окупованій Росією Феодосії. Українські дрони успішно атакували об'єкт, попри наявність системи ППО "Панцир С-1", яка не змогла відбити атаку. Про це повідомляє "Радіо Свобода", публікуючи відповідні супутникові знімки.
На відео, опублікованому телеграм-каналом АТЕШ, а також на супутникових знімках, видно "Панцир", встановлений на подіумі.
"Такі ж "Панцирі" на подіумах (для збільшення дальності виявлення цілей) раніше були встановлені на території нафтобази в Туапсе і поруч з іншими російськими об'єктами критичної інфраструктури", - додають журналісти.відео дня
Дивіться відео розташування російської системи ППО "Панцир С-1" на території нафтового термінала у Феодосії:
Журналісти звертають увагу, що системи "Панцир С-1" розташовані за 2,5 кілометра від дачі колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і за 1,9 кілометра від резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Згідно з супутниковими даними, "Панцирі" стоять на околиці села Петрово-Дальнєє, неподалік Рубльовського шосе.
Атаки ЗСУ на Крим
З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.
Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.
Удари по Криму - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 жовтня, в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, внаслідок яких були атаковані аеродроми "Бельбек" і "Саки". Крім того, у Феодосії спалахнула пожежа на нафтобазі.
За даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України вразили морський нафтовий термінал у Феодосії, що постачає паливо для російської армії. Пожежа розпочалася внаслідок удару по нафтобазі.
Раніше, 21 у Сімферопольському районі, де розташовані склади боєприпасів РФ, мешканці зафіксували близько 10 вибухів, про що повідомив Telegram-канал "Кримський вітер".
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