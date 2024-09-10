Дрони атакували Підмосков'я та ще чотири області РФ: що відомо

БПЛА також помітили в Брянській, Липецькій, Тульській, Калузькій областях країни-агресора РФ.

https://glavred.net/world/drony-atakovali-podmoskove-i-eshche-chetyre-oblasti-rf-chto-izvestno-10595711.html Посилання скопійоване

Росіяни поскаржилися на атаку дронів вночі 10 вересня / Колаж: Главред, фото: t.me/shot_shot

У ніч на 10 вересня в російському Підмосков'ї гриміли вибухи та спалахнули пожежі - місцеві жителі поскаржилися на атаку дронів. Аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" закриті на виліт і приліт літаків - там оголошено план "Килим". Аеропорт "Жуковський" також закритий - там пожежі на злітно-посадковій смузі.

Мер Москви Сергій Собянін відзвітував, що російська ППО збила десятки БПЛА. За його словами дрони, які летіли на Москву, нібито збивали в міському окрузі Люберці, у Подольську та в Раменському міському окрузі.

За його словами, у Люберцях збили один безпілотник, у Раменському окрузі - два, а в Подольську - нібито чотири. Собянін стверджує, що на місцях падіння уламків "руйнувань і постраждалих немає".

відео дня

При цьому в Мережі публікують відео, на яких видно вибухи, пожежі та руйнування:

Також у Мережу потрапили кадри з аеропорту "Жуковський", на яких явно видно, що на злітно-посадковій смузі спалахнула пожежа:

Пізніше росЗМІ заявили, що в Раменській Московської області після атаки БПЛА горить багатоповерхівка. ППО окупантів, імовірно, збила безпілотник просто над будинком.

Згодом пропагандистські ЗМІ РФ повідомили про "удар дронів" по ще одній багатоповерхівці в Раменському. Вони стверджують, що внаслідок "прильотів" у населеному пункті постраждали п'ятеро людей, у них осколкові поранення.

Кадри з Раменського / Фото: t.me/shot_shot

Кадри з Раменського / Фото: t.me/shot_shot

Водночас на атаку БПЛА поскаржилися і в Брянській області. Губернатор регіону Олександр Богомаз повідомив, що сили ППО окупантів "перехопили і знищили 59 БПЛА літакового типу".

У Липецькій області безпілотники нібито збивали в Єлецькому районі, Липецькому і Воловському муніципальних округах.

У Тульській області, за даними росЗМІ, знищено 2 БПЛА: "уламки впали на одному з об'єктів ПЕК, постраждалих немає, подача ресурсу споживачам не порушена".

Працювала російська ППО і в Калузькій області: там заявили про знищення 7 БПЛА - у Жуковському, Малоярославецькому і Дзержинському районах, а також про те, що "жертв і руйнувань немає".

Дозвіл на удари по Росії

Україна місяцями завдає успішних ударів по стратегічних об'єктах у країні-агресорі Росії. Для того, щоб послаблювати ворога більш ефективно, ЗСУ необхідний дозвіл від США на використання далекобійної зброї, такої як ATACMS. У Штатах досі не ухвалили рішення щодо цього, тому Україна продовжує діяти своїми силами, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Наприкінці серпня стало відомо, що Україна оголосила про передачу Байдену цілей для атак території РФ ракетами ATACMS. До Вашингтона приїжджала делегація з Києва на переговори. Однак поки сторонам не вдалося домовитися про вирішення питання.

24 серпня президент Володимир Зеленський оголосив про перше успішне використання нової української ракети-дрона під назвою "Паляниця". Однак цю зброю могли застосовувати й раніше під час ударів по ворожих об'єктах. Зокрема - під час атак на тимчасово окупованих територіях.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред