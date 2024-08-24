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Україна вперше застосувала проти Росії ракету-дрон "Паляниця"

Яна Ставська
24 серпня 2024, 12:42
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Україна відновлює власну ракетну програму. Президент відзвітував про перші успіхи.
Україна вперше застосувала проти Росії ракету-дрон
Ракетна програма - Україна вдосконалює виробництво власних ракет через обмеження Заходу / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео, УНІАН

Україна сьогодні вперше застосувала проти російських окупантів новий клас зброї — ракету-дрон "Паляниця", повідомив на пресконференції на честь Дня Незалежності президент Володимир Зеленський вранці у суботу, 24 серпня.

"Сьогодні відбулося перше і успішне застосування нашої нової зброї, українського ракети-дрона "Паляниця"", - оголосив Зеленський.

Він додав, що "Паляниця" - новий метод відплати агресору.

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"Ворога було уражено. Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло", - підкреслив Зеленський.

Війна в Україні - Україна вдосконалює ракетну систему

Через політичні обмеження у застосуванні західного озброєння углиб Росії Україна розгорнула власну ракетну програму.

Нещодавно президент Володимир Зеленський натякнув, що у рамках цієї програми "вже є практичні результати". За його словами, зросли поставки певних видів озброєння у військо.

Крім того, Україна розвиває виробництво далекобійних дронів.

Експерти ж зауважують, що Україна ще з девʼяностих має власні напрацювання у сфері ракетобудування і купу нереалізованих проєктів. Головним чином на розвиток цієї ініціативи впливатимуть фінанси, наявність фахівців і складність поставлених завдань.

Ще у березні 2024 року ЗМІ писали, що Україна модернізувала "Нептуни", зокрема було збільшено дальність удару - до 400 км та розподіл цілей в одночасній атаці для забезпечення результативного залпового вогню. Відтепер протикорабельні комплекси можуть бити не тільки у морі, а й на суші.

Протягом останнього часу Україна, імовірно, застосувала "Нептун" в атаці на порт "Кавказ" та на нафтобазу у Краснодарському краї у червні 2024 року.

За спостереженнями ЗМІ, у квітні 2024 року Україна збільшила виробництво цих ракет у 10 разів.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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