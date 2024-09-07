ЗСУ випалюють ворога новою зброєю: на фронті з'явились дрони "Дракони" - CNN

Нова зброя здатна швидко і легко спалити рослинність, якою прикриваються окупаційні війська РФ.

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Нові дрони вже показали свою ефективність на фронті / Колаж: Главред, фото: pixabay, скрін з відео

На фронті у Сил оборони з'явилися дрони-підпалювачі "Дракони". Йдеться про апарати з термітом, який горить при температурі 2200 градусів. Це дозволяє випалювати не лише рослинність, під якою може ховатися армія країни-агресора Росії, але й метал.

Як пише CNN, аналітик оборонної промисловості та колишній офіцер британської армії Ніколас Драммонда вважає, що створення страху, найімовірніше, є основним ефектом від використання такого типу дронів ЗСУ.

"Це дуже неприємна речовина. Використання безпілотника для її розповсюдження є досить інноваційним. Але якщо її використовувати таким чином, її ефект буде більше психологічним, ніж фізичним", - додав він. відео дня

Однак Драммонд наголосив, що і фізичний вплив цього дрона відчувати не хотів би ніхто, тож такі ударні безпілотники, що несуть вогонь прямо з неба стають справжньою загрозою для ворога.

Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Застосування ЗСУ дронів проти ворога

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у День Незалежності заявив, що Україна у межах повномасштабної війни із Росією успішно застосувала дрон під назвою Паляниця. Це зброя, яка відкриває нам нові горизонти щодо використання вітчизняних безпілотних засобів ураження. Йдеться про реактивний безпілотник, який буде дешевим в обслуговуванні за рахунок недорогого обладнання.

Україна з кожним днем все більше дивує своїми розробками у сфері бойової безпілотної авіації. Напередодні військовий експерт BILD Юліан Ріпке розповів про перше застосування на фронті Калашнікова, що "літає".

Раніше стало відомо, що новий вітчизняний дрон-бомберSTING Mad пройшов останній етап до повного визнання та закупки для українського війська.

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