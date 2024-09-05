РФ атакувала Білорусь: російський дрон розвалив будівлю у білоруському Гомелі

Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі.

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Дрон атакував Гомель / Колаж: Главред, Тг-канал Гаюн, фото ua.depositphotos.com

В ніч на 5 вересня у Білорусі було неспокійно. "Шахеди" їхнього "союзного друга" залетіли на територію і їх довелось збивати.

Як пише у Telegram моніторинговий канал "Беларускі Гаюн", приблизно о 01:08 два дрони камікадзе зайшли у Гомельську область РБ з Чернігівської області України.

З аеродрому Барановичі у небо піднявся винищувач і протягом 10 хвилин мешканці Гомельського району почули два вибухи.

відео дня

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Згодом "Беларускі Гаюн" опублікував відео, на якому видно, як палає та падає один зі збитих дронів. В той же час на південний схід з Барановичів попрямував другий винищувач.

За даними МНС РБ, безпілотник, що впав, призвів до загоряння цегляної будівлі складу в Гомелі і пошкодив 5 квадратних метрів покрівлі.

дрон, Гомель / Колаж: Главред, Тг-канал Гаюн, фото ua.depositphotos.com

Вранці у Міноборони Білорусі підтвердили неспокійну нічку через збиття дронів.

"Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, ймовірно, безпілотними літальними апаратами. Було ухвалено рішення на їх знищення. Своєчасними діями чергових сил протиповітряної оборони всі цілі порушників було знищено. За цим фактом проводиться перевірка", - зазначив начальник Генштабу, перший заступник командувача ВПС та військами ППО, полковник Сергій Фролов.

Удар по Україні 5 вересня - що відомо про наслідки російських обстрілів

Сьогодні РФ завдала чергового масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували Україну із застосуванням 78 БпЛА типу "Shahed" та однієї балістичної ракети "Іскандер-М".

У столиці збивали ворожі "Шахеди" - у Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу сил ППО і закликали жителів міста залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Як відомо, з вечора 4 вересня до ранку 5 вересня Росія атакувала Україну дронами, а тривога в Києві тривала понад 9 годин. Ворог атакував столицю та області України протягом усієї ночі, однак бажаного результату не здобув.

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