Знищити потенціал РФ можна за чотири місяці: як США можуть змінити хід війни

Україна націлена на знищення стратегічних об'єктів в РФ задля захисту мирного населення та покращення ситуації на фронті, однак все впирається у дозвіл США.

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Дозвіл на удари ATACMS пришвидшить послаблення РФ / Колаж Главред, фото: скріншот, U.S. ARMY

Україна місяцями завдає успішних ударів по стратегічних об'єктах в країні-агресорі Росії. Для того, щоб послаблювати ворога більш ефективно ЗСУ необхідний дозвіл від США на використання далекобійної зброї, такої як ATACMS.

У Штатах досі не прийняли рішення щодо цього, тому Україна продовжує діяти своїми силами. Однак заборона США заповільнює процес досягнення Україною поставлених цілей на роки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковний запаку Олег Жданов.

За його словами, якщо Україна і надалі буде завдавати ударів по території ворога лише своїми безпілотниками, це буде 1 до 10 від ефективності у порівнянні із застосуванням ATACMS.

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"У ракеті 300-500 кг тротилу, а в безпілотнику – 30-50 кг. Якщо з ракетами ми могли б за три-чотири місяці кардинально змінити становище фронту та ситуацію взагалі, то з безпілотниками процес розтягнеться на три-чотири роки", - пояснив експерт.

ATACMS / Інфографіка Главред

Хто такий Олег Жданов? Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Дозвіл США на удари по території Росії

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що атаки по військових об'єктах в далекому тилу країни-агресорки Росії, мають вирішальне значення для послаблення військового потенціалу агресора на всьому театрі воєнних дій.

Напередодні речник Пентагону заявив, що політика США щодо "глибоких" ударів України по Росії все ще не змінилася — Вашингтон виступає проти і не дозволяє атаки ракетами ATACMS.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати могли б виділити Україні близько 300 ракет ATACMS з перспективою їх застосування по території агресора Росії. Така потенційна допомога здатна суттєво посилити ЗСУ, однак рішення наразі немає.

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