Удари ATACMS по Росії: Україна оголосила про передачу Байдену цілей для атак

Одна з проблем - цілі України на території агресора Росії перебувають поза зоною досяжності ракет ATACMS, вважають у Міністерстві оборони США.

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Адміністрація Байдена розглядає запит Києва щодо ударів ATACMS по Росії - CNN / Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Україна передала адміністрації президента США Джо Байдена інформацію про цілі, які хотіла б уразити на території Росії ракетами ATACMS. Вашингтон усе ще розглядає запит Києва. Про це заявив міністр оборони Рустем Умеров.

Як повідомляє CNN, українська держава передала Штатам список цілей, які ЗСУ хотіли б вразити на території РФ.

"Ми пояснили, який потенціал нам потрібен, щоб захистити громадян від російського терору, який спричиняють нам росіяни, тому я сподіваюся, що нас почули", - каже Умеров. відео дня

Утім, на думку журналістів, поки що США навряд чи скасують заборону на застосування ATACMS по території Росії.

"Ви чули, як ми говорили, що українці можуть використовувати допомогу США з безпеки, щоб захистити себе від транскордонних атак, іншими словами, для протидії вогню. Але що стосується дальніх ударів, глибоких ударів по Росії, наша політика не змінилася", - пояснив ситуацію прессекретар Пентагону, генерал-майор Пет Райдер.

Штати не можуть дати Україні велику партію ATACMS

Як пише CNN, Сили оборони мають невелику кількість американських далекобійних ракет. Причому американці кажуть, що Києву не варто розраховувати на нові масштабні постачання, оскільки у США мало таких ракет, а на виробництво нових витрачається багато часу.

ATACMS не дістануть до всіх цілей

Крім того, у Пентагоні акцентували увагу на тому, що більшість потрібних Україні цілей у РФ - поза зоною досяжності ATACMS. Адже росіяни перемістили свої літаки на аеродроми, які розташовані далеко від кордону.

Втім, міністр оборони України з такими твердженнями не згоден.

"Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, знаходяться в зоні дії глибоких ударів", - наголосив Рустем Умеров.

Удари України по території Росії - головні новини за темою:

У травні, коли війська РФ повторно вторглися на північ Харківської області, США дозволили Україні використовувати свою зброю в прикордонні. Але Вашингтон не наважився дозволити ЗСУ застосовувати далекобійні ракети ATACMS углиб російської території.

Політика Штатів щодо питання ударів углиб РФ залежить від ситуації на полі бою, зазначив конгресмен від Демократичної партії Джиммі Панетта. За словами законодавця, важливо, щоб у росіян не було можливості завдавати ударів по Україні з території Росії.

Україна повинна отримати можливість бити по місцях базування військової авіації РФ, сказав президент Володимир Зеленський. Так він прокоментував удар по житловому будинку в Харкові, внаслідок якого постраждали й загинули люди.

"Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", - наголосив Зеленський.

Коротко про ракети ATACMS / Інфографіка: Главред

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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