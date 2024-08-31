УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Удари ATACMS по Росії: Україна оголосила про передачу Байдену цілей для атак

Андрій Ганчук
31 серпня 2024, 16:31
154
Одна з проблем - цілі України на території агресора Росії перебувають поза зоною досяжності ракет ATACMS, вважають у Міністерстві оборони США.
Байден, ATACMS
Адміністрація Байдена розглядає запит Києва щодо ударів ATACMS по Росії - CNN / Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Україна передала адміністрації президента США Джо Байдена інформацію про цілі, які хотіла б уразити на території Росії ракетами ATACMS. Вашингтон усе ще розглядає запит Києва. Про це заявив міністр оборони Рустем Умеров.

Як повідомляє CNN, українська держава передала Штатам список цілей, які ЗСУ хотіли б вразити на території РФ.

"Ми пояснили, який потенціал нам потрібен, щоб захистити громадян від російського терору, який спричиняють нам росіяни, тому я сподіваюся, що нас почули", - каже Умеров.

відео дня

Утім, на думку журналістів, поки що США навряд чи скасують заборону на застосування ATACMS по території Росії.

"Ви чули, як ми говорили, що українці можуть використовувати допомогу США з безпеки, щоб захистити себе від транскордонних атак, іншими словами, для протидії вогню. Але що стосується дальніх ударів, глибоких ударів по Росії, наша політика не змінилася", - пояснив ситуацію прессекретар Пентагону, генерал-майор Пет Райдер.

Штати не можуть дати Україні велику партію ATACMS

Як пише CNN, Сили оборони мають невелику кількість американських далекобійних ракет. Причому американці кажуть, що Києву не варто розраховувати на нові масштабні постачання, оскільки у США мало таких ракет, а на виробництво нових витрачається багато часу.

ATACMS не дістануть до всіх цілей

Крім того, у Пентагоні акцентували увагу на тому, що більшість потрібних Україні цілей у РФ - поза зоною досяжності ATACMS. Адже росіяни перемістили свої літаки на аеродроми, які розташовані далеко від кордону.

Втім, міністр оборони України з такими твердженнями не згоден.

"Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, знаходяться в зоні дії глибоких ударів", - наголосив Рустем Умеров.

Удари України по території Росії - головні новини за темою:

У травні, коли війська РФ повторно вторглися на північ Харківської області, США дозволили Україні використовувати свою зброю в прикордонні. Але Вашингтон не наважився дозволити ЗСУ застосовувати далекобійні ракети ATACMS углиб російської території.

Політика Штатів щодо питання ударів углиб РФ залежить від ситуації на полі бою, зазначив конгресмен від Демократичної партії Джиммі Панетта. За словами законодавця, важливо, щоб у росіян не було можливості завдавати ударів по Україні з території Росії.

Україна повинна отримати можливість бити по місцях базування військової авіації РФ, сказав президент Володимир Зеленський. Так він прокоментував удар по житловому будинку в Харкові, внаслідок якого постраждали й загинули люди.

"Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", - наголосив Зеленський.

Удари ATACMS по Росії: Україна оголосила про передачу Байдену цілей для атак
Коротко про ракети ATACMS / Інфографіка: Главред

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Пентагон Джо Байден війна Росії та України ATACMS Рустем Умеров
Реклама

Головне за день

Катастрофа F-16 ні при чому: Умєров розкрив причину звільнення командувача ПС

Катастрофа F-16 ні при чому: Умєров розкрив причину звільнення командувача ПС

17:48 Україна
Вчителі матимуть 24 тисячі зарплати: у Міносвіти розкрили, коли це станеться

Вчителі матимуть 24 тисячі зарплати: у Міносвіти розкрили, коли це станеться

17:36 Україна
Удари ATACMS по Росії: Україна оголосила про передачу Байдену цілей для атак

Удари ATACMS по Росії: Україна оголосила про передачу Байдену цілей для атак

16:31 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Виплати для ВПО на стоп: для кого з вересня призупинять допомогу 9249

Виплати для ВПО на стоп: для кого з вересня призупинять допомогу

Усі в екстазі : Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя - ім'я співачки 7130

"Усі в екстазі": Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя - ім'я співачки

Ребус для тих, у кого зір, як у яструба: треба знайти дві літери B за 9 секунд 6913

Ребус для тих, у кого зір, як у яструба: треба знайти дві літери B за 9 секунд

Від ціни очі на лоба: найдорожчі у світі коти, як вони виглядають 4076

Від ціни очі на лоба: найдорожчі у світі коти, як вони виглядають

Останні новини

19:10

В чому "План української перемоги"?

18:47

"Хотіла передати на початку війни": прем'єр Данії вибачилась за затримку з F-16

18:46

Експерт про затримання СБУ навідників у Києві: Мова реально йде про сотні врятованих життів

18:11

Тегеран істерить через підозру Києва генералу КВІР, який допомагав РФ бити дронами

17:48

Катастрофа F-16 ні при чому: Умєров розкрив причину звільнення командувача ПС

Автогаз по 33, нові субсидії та надбавки до пенсії: що зміниться з 1 вересня для українцівАвтогаз по 33, нові субсидії та надбавки до пенсії: що зміниться з 1 вересня для українців
17:36

Вчителі матимуть 24 тисячі зарплати: у Міносвіти розкрили, коли це станеться

17:21

Призначення начштабу СБС закінчилося скандалом: у чому звинувачують топофіцера ЗСУ

17:05

Росіяни вдарили по будинку під Харковом: загинули мирні жителі, багато поранених

16:31

Удари ATACMS по Росії: Україна оголосила про передачу Байдену цілей для атак

Реклама
16:27

Літня спека не відступає: якою буде погода в Україні 1 вересня

16:12

Посилення ППО та захист енергосистеми: деталі важливих переговорів України у США

15:36

Союзник Росії "взув" Путіна і відмовився від співпраці з Кремлем

15:15

Політолог видав заяву про падіння режиму Путіна: до чого тут Кримський міст

15:11

РФ накрила Часів Яр вогнем: загинуло п'ятеро людей, зруйновано житлові будинки

14:52

Гороскоп на вересень 2024: одному знаку зодіаку казково пощастить із грошимаВідео

14:50

Одразу три медалі: Україна здобула історичну перемогу на Паралімпійських іграх-2024

14:34

У Чехії розкрили плани Путіна щодо Заходу і зробили заяву

14:33

Лукашенко може зникнути: політолог розкрив план, як Кремль втягне Білорусь у війну

14:02

Баба Яга проти: лише одна країна ЄС не підтримує ідею перемоги України у війні

13:57

Бензин і газ в Україні зростуть на понад 9%: чого очікувати із 1 вересня

Реклама
13:31

Урожай буде раніше, ніж у сусідів: як правильно посіяти моркву під зимуВідео

13:27

РФ стрімко наступає на Покровськ: Україна терміново перекинула наступальну бригаду

12:47

Виплати для ВПО на стоп: для кого з вересня призупинять допомогу

12:31

Що буде з доларом у вересні: якого курсу слід чекати

12:30

Початок Церковного року: що заборонено робити 1 вересня

12:00

У Росії замало сил для захоплення Покровська, але оточення міста можливе – майор ЗСУ Гетьман

11:59

Урожай навесні буде нечуваним: як правильно обрізати полуницю восени

10:55

Дрони падали усю ніч: як відпрацювала українська ППО, деталі від Повітряних Сил

10:55

Як відключатимуть світло восени та взимку: українцям дали прогноз

10:27

США "відшили" Україну з пропозицією відправляти підрядників з обслуговування F-16

10:17

Гороскоп на вересень 2024 для Раків: натхнення, визнання заслуг, популярністьВідео

09:47

Удари ЗСУ вглиб Росії: у Франції зробили важливу заяву

09:21

Гороскоп на вересень 2024 для Терезів: підвищення на роботі та зміни в родиніВідео

09:20

Ворог не мав шансів: сили ППО відбили нічну атаку на Київ, що відомо про наслідки

09:00

Прогноз погоди на вересень-2024: астролог передбачив додатковий місяць літаВідео

08:51

ЗСУ підірвали рейтинги Путіна: Кремль запустив план на тлі подій на Курщині

08:43

Попередили про ризики: операція в Курській області стала несподіванкою для НАТО

08:10

Путін приїде у Монголію і там його НЕ заарештують. Чому?Погляд

07:52

Окупанти сунуть вперед на двох напрямках: лінія зіткнення зазнала змін - ISW

06:17

Ребус для тих, у кого зір, як у яструба: треба знайти дві літери B за 9 секунд

Реклама
06:10

Спеціальна дурівська операціяПогляд

05:16

Гороскоп на вересень 2024: чим здивує Дів перший місяць осеніВідео

05:02

Як позбутися іржі на сковороді: дуже простий, але ефективний спосібВідео

04:44

Гороскоп на завтра 1 вересня: Терезам - неймовірне щастя, Скорпіонам - гостра критика

04:07

Сміху буде на весь вечір: підбірка найкращих комедій останніх років

03:30

3 відмінності за 9 секунд знайде лише геній: неймовірна загадка на уважність

03:04

РФ може змусити Білорусь вступити в війну проти України: стала відома єдина умоваВідео

02:40

Скільки бійців для ЗСУ підготує ЄС цьогоріч: у Європі назвали цифру та деталі

02:30

ЗСУ обрубають енергетику РФ і обміняють Курську станцію на ЗАЕС - астролог Росс

02:05

РФ спробує "відрізати" угруповання ЗСУ: експерт про операцію в Курській області

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти